國民黨主席選舉倒數3天，候選人郝龍斌近日指控遭大量境外帳號攻擊，挺郝的前中廣董事長趙少康也指控「中共介選」。對此，中國國台辦發言人陳斌華回應，「部分網民的言論不代表官方立場」。挺郝龍斌的戰鬥藍召集人、前中廣董事長趙少康11日召開記者會，指控中國介入國民黨黨魁選舉，在網路上散播假消息，強調這是國安問題，喊話國安單位應該調查，「如果大陸能夠影響國民黨主席選舉，那國民黨就完了」。對於中國介入國民黨主席選舉的說法，中國國台辦今（15）日舉行例行新聞發佈會，發言人陳斌華回應，「我們關注國民黨主席選舉，但這是國民黨的內部事務。中國部分網民的言論不代表官方立場。」陳斌華也強調，願在支持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與國民黨新領導人一道推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。