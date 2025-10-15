風神颱風高機率在週日至下週對台灣天氣帶來威脅，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以目前的預測，「無論颱風怎麼走，強降雨都是免不了」，尤其是雙北、基隆北海岸、宜花東及恆春半島。
暴雨躲不掉了 風神颱風狂轟北東
「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，風神颱風如果「穿越呂宋島北端」，歐洲模式週日至下週三（10/19至10/22）的降雨模擬熱區會在「基隆北海岸、宜蘭、花蓮」，但颱風距離遠近，仍會影響風雨大小，特別是週日東北季風增強，與颱風外圍暖濕氣流在台灣東北與東側交會，將形成大片持續性雲雨帶。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，風神颱風和東北季風，預估將為「雙北、基隆、宜蘭、花蓮」帶來持續且顯著的雨勢，「無論颱風怎麼走，這波強降雨是免不了的，尤其基隆北海岸、宜蘭、花蓮劇烈降雨訊號相當明確。」
風神颱風路徑危險 花蓮災區壓力大
天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，風神颱風預估週五或週六（10/17至10/18）生成，一路往西，週日進入呂宋島，下週一（10/20）闖進南海東北部，下週二、下週三因為導引氣流明顯較弱，可能會在中低層東北季風推動下，緩慢向西到西南移動，趨向香港以南、海南島以東海面，強度逐漸減弱，整體路徑都還有修正空間。
吳聖宇說明，由於東北季風週日南下，搭配颱風外圍，迎風面北部、東半部、恆春半島的降雨逐漸出現，下週一在持續降雨的情況下，將會有局部較大雨勢發生機會，由於下週一偏東到東南風比較強勢，迎風面降雨較大的區域應該會相對偏向宜花東一帶，對花蓮災區會比較有壓力。
下週一晚間到下週三雨勢最強 下週四颱風才遠離
吳聖宇分析，下週一晚間到下週三，東北季風會再度加強，此時輪到「大台北、北部山區、東北部」的降雨增大，花東持續有雨，也可能是颱風期間降雨最大、最符合共伴效應的時段；順利的話，下週四（10/23）之後，鋒面東移離開，颱風減弱遠離，有機會恢復到比較正常的東北季風型降雨天氣。
吳聖宇最後再次提醒，風神颱風、東北季風的預報都還在調整，並沒有完全確定，但是大趨勢看起來的確對台灣的天氣應該會有比較明顯的影響，即使不直接侵台也要注意降雨的情況，尤其是「大台北、北部山區、東半部、恆春半島」一帶都要小心。
資料來源：「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書、天氣職人-吳聖宇臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，風神颱風如果「穿越呂宋島北端」，歐洲模式週日至下週三（10/19至10/22）的降雨模擬熱區會在「基隆北海岸、宜蘭、花蓮」，但颱風距離遠近，仍會影響風雨大小，特別是週日東北季風增強，與颱風外圍暖濕氣流在台灣東北與東側交會，將形成大片持續性雲雨帶。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，風神颱風和東北季風，預估將為「雙北、基隆、宜蘭、花蓮」帶來持續且顯著的雨勢，「無論颱風怎麼走，這波強降雨是免不了的，尤其基隆北海岸、宜蘭、花蓮劇烈降雨訊號相當明確。」
天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，風神颱風預估週五或週六（10/17至10/18）生成，一路往西，週日進入呂宋島，下週一（10/20）闖進南海東北部，下週二、下週三因為導引氣流明顯較弱，可能會在中低層東北季風推動下，緩慢向西到西南移動，趨向香港以南、海南島以東海面，強度逐漸減弱，整體路徑都還有修正空間。
吳聖宇說明，由於東北季風週日南下，搭配颱風外圍，迎風面北部、東半部、恆春半島的降雨逐漸出現，下週一在持續降雨的情況下，將會有局部較大雨勢發生機會，由於下週一偏東到東南風比較強勢，迎風面降雨較大的區域應該會相對偏向宜花東一帶，對花蓮災區會比較有壓力。
吳聖宇分析，下週一晚間到下週三，東北季風會再度加強，此時輪到「大台北、北部山區、東北部」的降雨增大，花東持續有雨，也可能是颱風期間降雨最大、最符合共伴效應的時段；順利的話，下週四（10/23）之後，鋒面東移離開，颱風減弱遠離，有機會恢復到比較正常的東北季風型降雨天氣。
吳聖宇最後再次提醒，風神颱風、東北季風的預報都還在調整，並沒有完全確定，但是大趨勢看起來的確對台灣的天氣應該會有比較明顯的影響，即使不直接侵台也要注意降雨的情況，尤其是「大台北、北部山區、東半部、恆春半島」一帶都要小心。
資料來源：「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書、天氣職人-吳聖宇臉書