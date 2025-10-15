長榮航空空服員日前在執勤途中身體不適，返台後不幸病逝，引起外界關注。台北市立聯合醫院整合醫學照護科醫師姜冠宇在臉書上發文表示，這起事件與年初藝人大S感染流感重症的情況相似，若就醫更積極、處理速度再快一些，結果可能完全不同。
姜冠宇醫師強調「該啟用MedLink（航空遠距醫療支援），就該啟動，不要不敢用」。他表示，MedLink是一種機上與地面醫療即時連線的服務，不只是通知地面醫療準備接應，更能由醫師遠端指示現場該怎麼處置，協助機組人員在有限資源下爭取寶貴時間。他說，「即時性醫療就是分秒必爭，有時候快一分鐘，就能救回一條命。」
姜冠宇指出，其實很多航班上最大的問題不是設備不足，而是「不敢用」，不少人對啟動MedLink心存疑慮，甚至擔心會被責怪或增加航空公司麻煩。他呼籲，航空業者應強化教育與宣導，讓員工和旅客知道這是保障生命安全的制度。
準備進入秋冬，正是流感流行的季節，姜冠宇指出，這樣在長途航班上「乘客、空服員」的健康風險都會增加。若有人登機前出現輕微不適，但經過8到10的小時，在過程中病情可能惡化或至危險程度，而在「你覺得不舒服的那一刻開始，時間就開始倒數」。
姜冠宇更表示，過去曾聽聞部分公司文化讓員工「不敢生病、不敢求助」，他感嘆，「有沒有這麼誇張？這樣飛長程班機，出事就只能聽天由命了」？
姜冠宇表示他鼓勵寫在機上起飛前的宣導裡，而且國內航空與海上業者都適合，危險徵象的自我辨識，跟機上安全守則是一樣重要的。
