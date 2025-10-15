我是廣告 請繼續往下閱讀

「iPASS MONEY」詐騙新手法曝光！她慘失6萬、帳戶停用

不料下場竟慘遭詐騙6萬元。

原PO的帳號被盜用成詐團人頭戶，綁定銀行帳戶也因此被凍結，第一時間報案時，警方甚至指出她的帳戶已被列入詐騙名單

▲有網友收到一封名為「一卡通MONEY使用資料更新通知」的郵件，結果慘遭詐騙6萬元，許多用戶也收到一樣的信件。（圖／翻攝自Threads）

iPASS MONEY詐騙猖獗！官方緊急發聲：牢記三不原則

「資料更新」、「系統升級」、「帳戶異常」

不透露驗證碼、密碼或個資；不點擊陌生連結或開啟不明附檔；不依陌生電話指示操作