最新詐騙手法注意！LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能，將在2026年1月1日起全面轉移至「一卡通 iPASS MONEY」APP，但近日卻有多名用戶回報，收到假冒官方的「資料更新通知」電子郵件，點擊後依指示操作，竟遭盜刷6萬元、帳號遭停用，已有多名用戶上當受騙。一卡通公司緊急發布公告，提醒任何透過簡訊、E-mail或電話要求驗證碼或個資者皆為詐騙，呼籲民眾提高警覺，若遇疑似詐騙，務必透過客服查證。
「iPASS MONEY」詐騙新手法曝光！她慘失6萬、帳戶停用
有網友在Threads上分享親身經驗，表示收到一封名為「一卡通MONEY使用資料更新通知」的郵件，她因為知道iPASS MONEY即將與LINE Pay分手，便誤信內容照指示操作，不料下場竟慘遭詐騙6萬元。
更慘的是，原PO的帳號被盜用成詐團人頭戶，綁定銀行帳戶也因此被凍結，第一時間報案時，警方甚至指出她的帳戶已被列入詐騙名單，「我現在變成詐騙集團成員」，直到另外至警局重新報案才解除嫌疑。
iPASS MONEY詐騙猖獗！官方緊急發聲：牢記三不原則
一卡通公司發布聲明指出，近期詐騙集團假冒iPASS MONEY，以「資料更新」、「系統升級」、「帳戶異常」為由，要求用戶提供驗證碼或個資。官方強調「不會以任何理由要求提供簡訊驗證碼或交易資訊」，並提醒民眾牢記「三不原則」：不透露驗證碼、密碼或個資；不點擊陌生連結或開啟不明附檔；不依陌生電話指示操作。
一卡通進一步呼籲，用戶若收到可疑郵件或簡訊，應立即透過官方客服專線(02)6631-5190或智能客服https://i-pass.co/8826bw查證；另提醒官方網站僅限「ipass.com.tw」，若網址為「ipaslsr.com」等皆為詐騙。民眾若有疑慮，應直接登入官方App確認狀態或主動聯絡客服，切勿在信件或陌生連結中填寫任何資料，以免再度落入詐騙陷阱。
資料來源：Threads、一卡通官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友在Threads上分享親身經驗，表示收到一封名為「一卡通MONEY使用資料更新通知」的郵件，她因為知道iPASS MONEY即將與LINE Pay分手，便誤信內容照指示操作，不料下場竟慘遭詐騙6萬元。
更慘的是，原PO的帳號被盜用成詐團人頭戶，綁定銀行帳戶也因此被凍結，第一時間報案時，警方甚至指出她的帳戶已被列入詐騙名單，「我現在變成詐騙集團成員」，直到另外至警局重新報案才解除嫌疑。
一卡通公司發布聲明指出，近期詐騙集團假冒iPASS MONEY，以「資料更新」、「系統升級」、「帳戶異常」為由，要求用戶提供驗證碼或個資。官方強調「不會以任何理由要求提供簡訊驗證碼或交易資訊」，並提醒民眾牢記「三不原則」：不透露驗證碼、密碼或個資；不點擊陌生連結或開啟不明附檔；不依陌生電話指示操作。
一卡通進一步呼籲，用戶若收到可疑郵件或簡訊，應立即透過官方客服專線(02)6631-5190或智能客服https://i-pass.co/8826bw查證；另提醒官方網站僅限「ipass.com.tw」，若網址為「ipaslsr.com」等皆為詐騙。民眾若有疑慮，應直接登入官方App確認狀態或主動聯絡客服，切勿在信件或陌生連結中填寫任何資料，以免再度落入詐騙陷阱。