台中朝陽科技大學一名大二學生，因家境清寒，希望提早入伍當兵賺錢，因為註冊期限超過未報導，經學校通知才在上月底到校辦理休學，但卻得先繳交約1.8萬學費才可保留學籍；返家後隔日輕生跳樓。教育部技職司司長楊玉惠表示，現階段不應該苛責任何單位，但請學校亡羊補牢，不要再漏接任何學生。男大生因為註冊期限已到卻沒報到，學校依規定通知註冊，學生表明要辦理休學；但是若沒有註冊就休學，學籍會被註銷，因此學校依據辦法請他先繳交三分之一學費，約1.8萬元。楊玉惠指出，該學生當時並沒有向承辦人員或是導師說明有經濟困難的問題，導師也曾經關心是否需要協助，但並未表達需求。校方後續檢討時發現，學生曾在上學其申請學雜費減免，具有中低收入身份；但是教務處與學務處之間未能進行橫向資訊聯繫，因此出現漏接。楊玉惠表示，此事是溝通落差釀成的陰錯陽差。她強調，現在不適合苛責哪一個單位，已經請學校亡羊補牢，不要再出現第二個漏接。未來對於曾申請過學雜費減免或經濟弱勢的學生，即使未再提出申請，學校也應主動追蹤與關懷，避免類似憾事再度發生。