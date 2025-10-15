我是廣告 請繼續往下閱讀

知名媒體人周玉蔻再因「紅媒言論」惹官司！她於2017年間在電視節目中指控中天電視台是「中共國台辦的傳聲筒」，事後遭中天與董事長蔡衍明提告，最終在法院調解下和解，並簽下不得再發表「攻擊性或惡意評論」的約定書，違約須支付新台幣1千萬元違約金。然而，事隔3年，周玉蔻又在節目與臉書上多次提及「中天背後有共產黨」、「蔡衍明被中共操控」等言論，再度遭求償。高等法院昨（14）日二審宣判，認定周確實違約，將賠償金額從一審的280萬元提高至320萬元，全案仍可上訴。判決指出，周玉蔻2017年10月間曾在節目及臉書批評旺中集團為「中共國台辦的傳聲筒」，中天與蔡衍明認為此舉嚴重損害名譽，因此提起民事訴訟。雙方後續於台北地院和解，約定周不得再針對中天及蔡發表帶有攻擊性或惡意的評論；若欲發表相關言論，必須先向當事人查證並確保報導平衡，否則須支付1千萬元違約金。未料，2020年10月20日至25日期間，周玉蔻再於民視政論節目《辣新聞》、個人臉書及媒體訪問中，接連表示「國台辦下令中天攻擊特定對象」、「中天新聞台是共產黨在台文宣工具」、「蔡衍明被中國共產黨操控」、「恭謹向國台辦主任報告指令」等內容。中天與蔡衍明認為她未依約查證，已明顯違反和解條款，遂提告求償違約金。一審北院審理後，認定周在節目與貼文中確實再度發表攻擊性言論，卻無證據顯示事前有查證行為，因此構成違約。但考量違約金1千萬元金額過高，酌減判賠中天200萬元、蔡衍明80萬元，共280萬元。雙方不服上訴後，台灣高等法院二審審酌認為，一審認定違約事實正確，但中天受損情節較重，故將中天獲賠金額提高至240萬元，蔡衍明部分維持80萬元，合計320萬元。另命周玉蔻刪除違約相關貼文，全案仍可上訴。