民進黨立委王世堅過往在台北市議會擔任議員質詢的嘶吼金句，被中國網友改編成神曲《沒出息》爆紅，這一現象也引來國台辦關注。國台辦發言人陳斌華今(15)日被問及此事，對於身為民進黨籍的王世堅並未直接評論，但藉機反酸台灣和民進黨的前途「連滾帶爬」。美國商務部長盧特尼克日前稱，將與台達成貿易協議，堅持美台晶片製造「五五分」構想，台灣方面否認，表示雙方持續就關稅問題磋商。陳斌華在國台辦新聞發布會上被問及此事，反酸民進黨「台美關係史上最好」的說法可笑，只換來美國進一步軟土深掘。陳斌華稱，積體電路是台灣最具競爭力的核心優勢產業，而卻淪為任由美國巧取豪奪的「弱勢產業」，批民進黨當局「倚外謀獨」，無原則媚美、賣台。甚至套用近期爆紅《沒出息》一詞，反酸台灣的優勢產業本來應該「從從容容、游刃有餘」，如今卻是「慌慌張張、連滾帶爬」。不過，當被問到王世堅被改編的《沒出息》一曲爆紅現象，陳斌華並不敢直接評論王世堅本人，強調對於這首歌曲和影片中的人物，他沒有評論。陳斌華自稱看了很多版本的沒出息，兩岸網友的創造力確實讓人驚嘆，並藉機吃豆腐稱此現象能出現，是因兩岸同文同種，都能理解那幾個成語的意思。陳斌華還宣稱，「也有一些台灣網友表示，正是台灣這些沒出息的政治人物，讓台灣的前途連滾帶爬」；他強調，樂見這樣自然有趣快樂的兩岸民間互動交流。但事實上，陳斌華的說法正好與部分評價相反，多認為這首歌是用來描述中國民眾心境，YTR小鄭在中國直指，這反映了一個人從年輕到中年的無奈掙扎，還有那份盡力了卻不夠好的心情描寫得很細膩，提到中國內部確實有一些人想要迫切做的事情，是中國共產黨做不到的。