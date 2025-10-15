我是廣告 請繼續往下閱讀

國慶連假前夕，台北車站大廳驚傳駭人性侵案件！一名遭通緝的44歲邱姓男子，竟在大廳內公然對醉倒的外籍女子性侵，行徑離譜至極。更離譜的是，邱男早在9月底就因竊盜案被桃園地檢署發布通緝，卻仍能在車站悠哉飲酒作樂，直到犯案當場遭鐵路警察逮捕。據了解，案發在10月9日下午，當時邱男與數名街友聚集在台北車站大廳飲酒，期間有一名年長外籍女子也加入飲酒行列。該名女子後來醉倒在大廳地板上，邱男見狀竟起色心，趁機將她拖至牆邊性侵。由於現場人潮眾多，民眾目睹驚呼報警，鐵路警察立即趕抵現場，將邱男逮捕。警方指出，外籍女子事後被送醫驗傷，待酒醒後已提出告訴，全案目前由婦幼專責檢察官接手調查。檢警進一步調查發現，邱男並非初犯。今年9月30日桃園地檢署才針對他發布通緝。邱男過去有多項竊盜前科，2024年間曾趁駕駛離開時，偷走停在桃園市的一輛小貨車，開到新北市後又順手竊取路邊一輛微型電動二輪車，並把電動車藏進貨車後斗。失主報案後，警方循線逮人，邱男因此被依兩個竊盜罪起訴並判刑確定，應合併執行徒刑6個月、得易科罰金。但他沒有繳納罰金也未到案執行，桃園地檢署因此發布通緝。通緝在身的邱男竟毫無戒心地現身台北車站，與街友飲酒作樂。事後警方才發現，這名性侵現行犯竟是通緝犯，讓外界質疑鐵路警察未能及早發現、攔查通緝對象。桃園地檢署表示，鐵路警察逮人後移送台北地檢署，北檢查出邱男遭桃檢通緝，訊後直接發監執行，目前邱男已被收押於台北監獄土城分監，全案將持續偵辦中。