我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席選舉3天後投票，花蓮地區傳出有黨員收到夾帶候選人郝龍斌文宣的通知單，另一候選人鄭麗文呼籲中央黨部，儘快啟動調查、對外說明，給大家一個說法，並勒令全國黨部的所有幹部、黨工，一定要秉持中立原則，公平、公開辦選舉，莫讓民進黨撿到槍，成為未來鬥國民黨的素材。花蓮知名海洋主廚曾璽文今（15）日在臉書發文，他明明沒繳黨費，仍收到國民黨寄來的投票通知單，還收到郝龍斌的文宣資料，引起部分民眾質疑「主席投票可以這樣直接夾帶候選人文宣嗎？鄭麗文不會生氣嗎？」曾璽文則嘲諷，這可能是「百年政黨的優良傳統」。鄭麗文上午到台中，出席中華民國退役將官社會服務總會的會員大會，媒體問及傳出境外勢力介選與夾帶文宣事件。鄭麗文表示她一再強調要展現民主風範，但選舉過程不斷有各種傳言，很多人陷入緊張憂慮，這次花蓮事件受到媒體關注，希望中央黨部立即啟動調查、對外說明，給大家一個說法，並勒令全國所有幹部、黨工，一定要秉持中立原則，公平、公開辦這場選舉。選舉進入倒數3天，鄭麗文再度呼籲不要黨內互打，避免在選舉過程讓民進黨撿到槍、見縫插針，或變成未來鬥國民黨的素材。倒數時刻更要冷靜、和氣、團結，展現民主風度。如果選到最後反而傷害自己的黨，那就本末倒置了。