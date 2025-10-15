我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市一家相機批發商漏報2011年1億2千多萬元的銷貨收入，須補漏稅額並繳納罰鍰4087萬元，簡姓女董事長騙國稅局她會繳清稅款，私下結束公司營業並將股權全部轉讓給一名街友，意圖製造斷點，行政執行署臺北分署接獲國稅局移送本案後，查出女董座明知國家正在追稅，卻匯出1億多元到海外，還放任公司帳戶被提領一空，顯然蓄意逃漏稅，9月底通知到案後，她仍無意繳錢，因此告知她要「管收」（近似羈押，會關進看守所），女董座一聽到可能失去自由馬上吐錢，在2週內付了1千萬，其餘3千多萬將分期繳納。行政執行署台北分署表示，這家由簡姓女子擔任前負責人的公司，漏報2011年1億2千多萬元的數位相機銷貨收入，涉及營利事業所得稅申報不實，國稅局追補漏稅額及罰鍰4087萬元，2014年1月將案件移送行政執行署臺北分署執行。但簡姓女董為了規避繳納，接受國稅局調查並簽署承諾書表示願意繳清稅款後，立刻結清公司帳戶，並將股權全數轉讓給一名原來住在安養中心、早已行蹤不明的吳姓街友，藉此製造執行障礙。臺北分署執行人員面對公司早已廢止登記、名下無任何財產、現任負責人不知去向的困境，仍鍥而不捨清查這家公司從2010年到解散日為止所有銀行帳戶金流，發現簡姓女子不但讓公司帳戶內5億多元銷售所得由第三人匯往國外，在公司欠稅後，持續匯出1億1776萬元，此外還讓第三人提領公司帳戶內714萬元，並以化整為零、低於大額交易通報門檻的方式，將義務人帳戶內數百萬元款項提領一空，資金去向不明。臺北分署顧慮簡姓女子顯然有履行義務的可能卻故意不履行，並有隱匿、處分義務人應供強制執行財產的行為，已符合管收事由，在今年9月23日通知到場訊問，她對於資金流向仍說「忘了」，也沒有提出合理清償計畫，因此遭到當場留置，並準備向法院聲請管收。簡姓女子深怕失去人身自由，態度立刻軟化，火速與家人商討，立刻在當天中午匯款繳納500萬元，10月7日再繳500萬元，2星期內1000萬元。臺北分署呼籲，公司負責人對於公司所滯欠的稅捐罰鍰等公法上金錢債務，應積極面對處理，誠實履行。切勿心存僥倖，以更換人頭負責人或隱匿、處分公司財產等方式規避執行。行政執行機關對於惡意欠繳的義務人，必定會追查到底，依法採取拘提、管收等強制措施，屆時不但損及名譽，更將失去人身自由。