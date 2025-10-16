我是廣告 請繼續往下閱讀

她到底怎麼可以把蟹腳剝得那麼完美啊？我就跟她說小姐可以借我拍照嗎？後來還有看到有人陸續去請教她要怎麼剝蟹腳

▲網友分享自己去吃buffet時看到有「蟹腳達人」，超完美剝出蟹肉連路人都上前詢問怎麼剝的。（圖/Threads）

buffet「高檔蟹腳」一堆人不會吃！內行3秒拖出整條蟹肉

先從比較粗的「關節處前端」前後折斷，竟然就能輕鬆拖出整條蟹肉；接著比較細的前端蟹腳一樣式「關節處前面」前後折斷，同樣是3秒拉出整條蟹肉

▲想吃完美蟹肉棒，從蟹腳的關節處前端前後對折，就可以完美拖出漂亮的蟹肉棒。（圖/楊家長孫授權提供）

貼文11.2萬讚、觀看數衝破381萬人次

可以使用餐廳的專用剪刀，在如同楊家長孫示範折斷的「關節處前端」將其斜剪，接著剪刀卡住一樣動作前後慢慢折斷，同樣可以拉出整條蟹肉哦！

buffet蟹腳正確吃法學會了？旭集台北三間分店超狂「下午茶爽吃雪蟹腳」