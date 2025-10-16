buffet因為提供多元化的食材，因此許多三五好友最愛相約一起去享用，然而說到buffet的熱門食材，包括爐烤牛排、生魚片等，非常受歡迎的還有「松葉蟹腳」，不過你會吃蟹腳嗎？近日就有網友去吃buffet時看到有神人把蟹腳剝超完美，一口就能吃到滿滿的蟹肉，好奇蟹腳到底要怎麼剝才能如此完美，結果貼文釣出許多人根本就不會吃蟹腳，引爆話題。
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「之前去吃buffet旭集的時候，路過一桌嚇到，她到底怎麼可以把蟹腳剝得那麼完美啊？我就跟她說小姐可以借我拍照嗎？後來還有看到有人陸續去請教她要怎麼剝蟹腳，真的就算是吃到飽，儀式感還是要有欸！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「buffet最大天敵就是蟹腳，從來都不知道怎麼吃....都是碎肉」、「我之前去吃旭集也是不會吃蟹腳，路過工作人員直接看不下去教學，只要剪對部位、拉對方向的話都能剝得蠻漂亮的」、「這跟有人柚子可以剝下完整果肉一樣厲害，我真的不會吃蟹腳」、「每次去吃buffet都直接放棄蟹腳，剪完都是碎肉根本沒口感，不如吃其他菜色」。
buffet「高檔蟹腳」一堆人不會吃！內行3秒拖出整條蟹肉
那麼既然有這麼多人不會吃高檔蟹腳，到底應該怎麼樣正確的食用呢？近日網紅KOL「楊家長孫」就在IG上發出短影音教學「如何吃到完美蟹肉棒！蟹肉棒大師直接教學」，只見他拿起蟹腳，先從比較粗的「關節處前端」前後折斷，竟然就能輕鬆拖出整條蟹肉；接著比較細的前端蟹腳一樣式「關節處前面」前後折斷，同樣是3秒拉出整條蟹肉，完全不需要靠簡單輔助輕鬆爽嗑蟹腳。
影片當時發出後，就有網友預言「這則會爆，我現在才知道」，果不其然不會吃蟹腳的人超爆多，貼文11.2萬讚、觀看數衝破381萬人次，許多觀眾都瘋狂轉傳「老天鵝，我之前浪費好多蟹腳啊！謝謝救贖」、「原來蟹腳是這樣吃的....我以前都咬爆殼，長知識了」、「真的是長知識，這影片要傳給大家看欸」、「感謝大神教學，我今晚正好要去吃海鮮buffet，解決長期困擾」。
《NOWNEWS》記者自己本身就也愛吃蟹腳，所以知道如何食用，這裡也提供給力氣比較小的民眾，可以使用餐廳的專用剪刀，在如同楊家長孫示範折斷的「關節處前端」將其斜剪，接著剪刀卡住一樣動作前後慢慢折斷，同樣可以拉出整條蟹肉哦！下回去吃buffet不要再錯過蟹腳了，正確食用方法學起來，海鮮buffet吃回本是一定要的啦！
buffet蟹腳正確吃法學會了？旭集台北三間分店超狂「下午茶爽吃雪蟹腳」
看完本文是不是迫不及待想要大試身手？正好旭集台北信義店、台北天母店及台北微風店3門市本來在9月推出平假日「下午茶升級提供雪蟹腳」吃到飽，結果活動廣受好評，饗賓集團便宣布活動延長到10月底，等於現在到月底任何時段都是雪蟹腳吃到飽，想要下午茶也能吃到蟹腳的老饕可別錯過囉！
