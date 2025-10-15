我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席選戰進入最後倒數三天，候選人鄭麗文今（15）日出席於台中北屯大和屋旗艦店舉行的退將協會會員大會，她一現身即被包圍，支持者紛紛要求合影、喊口號打氣，氣氛熱烈。面對媒體詢問是否擔心「棄保效應」，鄭麗文自信回應：「我相信黨員的智慧！」針對近日花蓮地區傳出「投票通知單夾帶他人文宣」爭議，鄭麗文指出，各地陸續傳出不尋常情況，已有黨員質疑黨部疑似偏袒特定候選人。她呼籲黨中央應儘速出面說明、嚴加約束各級黨部與黨工，務必保持中立，不得協助或偏袒任何一方，否則會嚴重損害黨的形象與團結。鄭麗文強調，最後三天應該是黨內展現民主精神的時刻，「選舉要公正、公平、公開」，希望能順利完成這場考驗國民黨內部風度的選舉。至於趙少康與郝龍斌日前提及「中共網軍介選」的爭議，鄭麗文則表示，此刻黨內最需要的是團結，而非互相攻訐，她說：「黨員真的很希望不要網內互打，我們要冷靜、要和氣，展現民主風度，不要讓民進黨撿到槍、見縫插針。」對於選戰可能出現的「棄保效應」，鄭麗文語帶自信地回應：「棄誰？保誰？這場選舉競爭激烈，傳言很多，但我相信黨員的智慧。」同時她也呼籲支持者理性參與，維持良性競爭，黨主席選舉最終只有一人當選，最後再次喊話：「希望所有黨員集中選票，支持5號鄭麗文！」