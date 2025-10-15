我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌近日遭週刊指控指揮狗仔集團、駭客團，並被質疑有國外資金。國安局長蔡明彥今（15）日表示，國安局主要針對三面向全面查察，包括警衛安全、犯罪偵辦及境外資金介入。對此，黃國昌反嗆，請國安局好好調查，順便調查《精鏡傳媒》集團的海外資金8億多元從哪裡來。立院外交及國防委員會今日邀請國安局率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備詢。蔡明彥並於會前受訪。有關跟拍案，已啟動司法調查跟偵辦，他不適合評論犯罪偵查的細節。不過，在警衛安全部分，國安局有召開專案會議，請警政署長張榮興針對官員隨扈跟司機，要有更高警覺意識，若有注意到跟拍，第一時間必須通報，警方也會啟動快速反應警力到場排除，同時也會加強官員公署還有職務宿舍的周邊巡查。黃國昌受訪表示，非常好，請國安局好好調查、真的請國安局好好調查，順便好好調查一下2019年去情蒐哪一些台南的立委挺賴清德的，躲在樓梯間，去拍賴清德和台南那些立委照片的《精鏡傳媒》集團海外資金8億多元從哪裡來的。黃國昌說，「如果是按照民進黨的定義這才是真正的政治情蒐行為！」又是同一個精鏡集團派人去拍前經濟部部長郭智輝與AIT（美國在台協會）的餐敘，這很嚴重，所以好好的查一查，因為這種紙上公司，資本額只有1400多萬美元，結果借了2800多萬美元給台灣的《精鏡傳媒》集團，這個海外的資金顯然才是真正的有問題。黃國昌指出，目前為止不敢講他收受海外資金，是因為「他們都在打擦邊球」，講話不敢負責任，現在有任何一個人敢這樣講嗎？