▲威廉（如圖）還原當年閃兵始末，「當初我的思考沒有那麼周全，那時候用憋氣的方式讓血壓不正常！」（圖／記者吳翊緁攝影）

▲威廉（如圖）整個人消瘦7公斤、收入掛0，財務陷入困境。（圖／記者吳翊緁攝影）

藝人威廉（廖亦崟）今年5月涉嫌閃兵，演藝事業全面停擺，今（15）日現身台北大安街頭出席義賣活動，首度面對媒體還原當年閃兵始末，威廉也說，期間0收入，令他懊悔萬分，威廉表示，近5個月來沒有演藝工作，重心全部轉往家庭，做過最壞的打算便是賣掉自己的房子，「身為爸爸之後就會做好最壞的打算，沒辦法還是得為了家庭、小孩負責任。」爆出閃兵後，威廉手上的4個節目接連喊卡，月收入頓時少了50萬、幾乎掛0，現階段每月7、8萬房貸壓力不小，「還在思考辦法，過往有自己的積蓄，現在邊走邊看。」威廉久違5個月面對媒體受訪，整個人消瘦許多，過去不曾為閃兵道歉，他坦言，「當下沒有立刻道歉，是因為覺得要深思熟慮，應該要時間好好面對、沉澱自己，審視自己有沒有做到更好，再來跟大家說抱歉，不過合作的節目、團員們我都道歉！」威廉也透露，目前閃兵案件已經進入調查階段，期間考量到司法不公開、律師建議不要太透露案情，「我一直以來就是有面對的態度，想要了解全貌後再好好做我該做的，一切概括承受、承擔，會面對司法的部分，我的人生我自己負責。」