2025《英雄聯盟》LOL世界賽進入瑞士輪賽制，今（15）日下午2點由LCP賽區第一種子台灣戰隊CFO對決歐洲LEC第三種子FNC，對手陣中有前T1二隊中路Poby坐鎮，但最終CFO靠著上路車長Driver拿到招牌賽恩出色發揮，在瑞士輪首戰取得勝利，下輪進到1-0組別。
LOL 世界賽瑞士制 CFO vs FNC 選手陣容
📌 CFO：Driver、JunJia、HongQ、Doggo、Kaiwing
📌 FNC：Oscarinin、Razork、Poby、Upset、Mikyx
CFO vs FNC 入圍賽戰況、賽事亮點
📍藍方CFO ：賽恩、趙信、雷茲、凱特琳、妮可
📍紅方FNC：卡桑蒂、菲艾 、塔莉雅、伊澤瑞爾、納帝魯斯
LCP第一種子CFO對決歐洲LEC第三種子FNC，結果在BP環節讓上路車長拿到招牌角色「賽恩」，整體陣容也都是由CFO稍佔優勢。
進入比賽之後，前4分鐘對線期CFO三線壓制FNC，隨後在4分鐘CFO策動下路塔殺，但因為沒有集火同一目標，所以未能成功，不過隨後上路車長Driver就在上路打出單殺。
5分鐘JunJia在紅方六鳥區被抓到，送出人頭，幸好車長即時到場支援，才讓FNC攻勢沒有繼續。８分鐘CFO中路HongQ的雷茲在上路被夾擊，在塔下嘗試引誘時，送出人頭，此時CFO 人頭以1：2落後FNC，但經濟持平。
一直到11分鐘CFO多次嘗試進攻，但都以失敗告終。12分鐘車長Driver的賽恩又在下路單殺FNC的塔莉雅，讓世界見證台灣藤原拓海的厲害。
13分鐘FNC打野趁機吃掉第二條龍，但15分鐘預示者團戰，CFO又成功夾擊FNC，輔助妮可、車長賽恩又控制到對手主要輸出角色，CFO拿下預示者又斬獲3顆人頭，將經濟領先拉開到3千元。
18分鐘雙方再度於中路爆發5打5團戰，FNC塔莉雅繞背反倒隔開了自己人，讓後續團戰打不起來，CFO拿下第二條龍。21分鐘CFO朝FNC上路外塔進攻，雖然FNC終於擊倒了車長賽恩，但還是送了兩顆頭，CFO回頭吃完亞塔砍，後續又拿下第三條龍，龍魂聽牌。
26分鐘CFO中路HongQ在上路推線，被抓到機會集結擊殺，所幸FNC因為落後而不敢動巴龍，轉中路進攻也被CFO擋下。27分鐘FNC打野菲艾在自家紅區被抓到機會擊殺，CFO回頭開吃巴龍，還拿到幾個擊殺，CFO又在29分拿到龍魂。
後續FNC已經無力反抗，CFO直接殺到高地，32分鐘推平FNC主堡，拿下瑞士輪第一場勝利。
S15世界賽瑞士制首輪抽籤對戰賽程（10/15首日）
13:00 VKS 0:1 TSW
14:00 CFO1:0 FNC
15:00 KT vs MKOI
16:00 FLY vs T1
17:00 BLG vs 100T
18:00 HLE vs AL
19:00 G2 vs TES
20:00 GEN vs PSG
