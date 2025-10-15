我是廣告 請繼續往下閱讀

台中朝陽科技大學李姓大二生，因無力負擔休學仍須繳的學雜費，導致備感壓力跳樓輕生，台中市社會局今（15）日證實，李生一家為列冊的中低收入戶，本身即符合學雜費減免資格，已派社工持續關懷家屬，並將全力連結經濟扶助等資源。社會局說明，李生的外公目前擔任保全，弟弟則半工半讀。除了既有的福利補助外，社工將追蹤弟弟的就學與就業情形。社會局強調，中低收入戶可享有多項政府補助，除了依身分別可領取生活津貼或扶助外，更包含健保費、國民年金保險費的部分補助，以及「高中職以上學校學雜費部分減免」。此外，若有緊急需求，也可申請看護、醫療費及喪葬補助。社會局呼籲，若家庭面臨貧窮、失業、家庭照顧功能不足等脆弱情事，可主動向各區的「家庭福利服務中心」尋求協助。社工會提供專業評估與資源轉介，幫助有困難的家庭度過難關。