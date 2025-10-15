2025年miffy 70週年，星巴克表示，秋天再度聯名米菲兔，全新馬克杯、不鏽鋼杯、保溫杯等16款聯名商品，10月21日開賣；《NOWNEWS》記者搶先開箱，台灣限定款miffy70綠圍裙娃娃吊飾、刺繡提袋最萌，實品拍攝質感有夠好。鑄鐵鍋Le Creuset聯名環球《魔法壞女巫：第二部》電影，打造以Glinda與Elphaba為靈感的兩款新品。
星巴克：miffy + STARBUCKS米菲兔16款！10/21開賣
今年miffy 70週年，再度可愛降臨星巴克！miffy + STARBUCKS米菲兔聯名秋天新款亮相，延續純真的風格，miffy本季以溫暖柔和的色調，穿上綠圍裙化身星巴克咖啡師，搭配粉嫩花草與經典隨行杯圖樣，打造馬克杯、不鏽鋼杯、保溫杯、吊飾等16款商品萌翻大家，10月21日開賣。
miffy + STARBUCKS秋季療癒杯壺商品包括：擁有可愛米菲兔杯蓋的「miffy70馬克杯組」980元、粉色「24OZmiffy70 TOGO冷水杯」800元、附上黃色米菲兔吸管的「20OZmiffy70 TOGO冷水杯」1,050元、清新「miffy70玻璃杯組」1,100元。
其中，不鏽鋼材質的選擇有：清心綠色「miffy70不鏽鋼水壺」1,300元、紅色調「miffy70粉不鏽鋼杯」1,280元、粉蓋「miffy70白不鏽鋼杯」1,300元、「miffy70不鏽鋼把手杯」850元。
生活用品則有粉嫩色彩的「miffy70杯墊」580元、軟綿材質「miffy70多功能包」680元、附吊牌有如奶蓋雙色設計的「miffy70絎縫托特包」，療癒到不行。
台灣限定！miffy70綠圍裙娃娃吊飾、保溫杯實拍最萌
星巴克特別推出5款在地限定商品，只在台灣買得到！
◾️「miffy70綠圍裙吊飾」700元：使用毛茸茸材質打造溫暖感的黃洋裝Miffy，穿上星巴克經典綠圍裙好萌。
◾️「miffy70冷水壺」950元：透明水壺容量946毫升，360度都有可愛米菲兔、隨行杯與花草圖案。
◾️「miffy70隨身瓶」1,600元：保溫材質打造容量500毫升的隨身瓶，綠色瓶蓋充滿活力。
◾️「miffy70提袋」700元：清新綠色面料上滿是Miffy米菲兔、隨行杯和小花圖樣，尤其使用刺繡設計，質感滿分。
◾️「miffy70隨行杯袋」550元：延伸4月作品，全新粉嫩色miffy70隨行杯袋，擁有米菲頭絎逢設計、搭配灰色刺繡表情太可愛。
Le Creuset：聯名《魔法壞女巫：第二部》電影鑄鐵鍋新品
百年鑄鐵鍋Le Creuset全新限量聯名系列，宣布與Universal Products & Experiences合作，推出台灣預計於11月21日上映的環球電影《魔法壞女巫：第二部》24cm圓鐵鍋。「貝殼粉」浮現光芒自信的Glinda浮雕搭配淡金色鍋蓋，典雅而柔和；「綠光森林」則展現堅定無畏的Elphaba，深綠色鍋身外觀、黑色琺瑯內鍋。
本系列搭配收藏級包裝，彷彿在鍋具上演魔幻舞台劇。最特別的是，將兩款奧茲女巫鑄鐵鍋面對面擺放時，彷彿看見電影兩位主角彼此對望，增添收藏意義。Wicked x Le Creuset限定價各12,200元。
資料來源：星巴克、Le Creuset
