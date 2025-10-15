《新楓之谷》年度盛事「星夜馬戲團」！史上最長7週震撼開跑

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲活動延長至7週，新增「菁英」設計師等級，使冒險成長更多元。（圖／遊戲橘子提供）

▲紀念技能限定登場，與「楓葉戰士金鋼S」並肩作戰。（圖／遊戲橘子提供）

▲紀念技能限定登場，與「楓葉戰士金鋼S」並肩作戰。（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子表示，超人氣遊戲《新楓之谷》即日起至12月2日盛大展開年度慶典「星夜馬戲團」！以「地球防衛總部」為舞台，玩家化身楓葉戰士「懷特隊員」，強化「楓葉戰士金鋼Ｓ」，迎戰外星侵略者「葛雷博士」。本屆活動首度延長至7週，規模升級，除延續「裝備傳授」、「現金道具移動」兩大人氣優惠，更新增「臉型移動」功能。慶典期間推出7款趣味小遊戲外，11月5日起再加碼網頁活動，開放每日限定禮包與豪華福袋，內含「皇家美髮券」、「跟貓咪鏗鏗鏗」等超人氣道具與時裝，嗨翻全伺服器。今年限時盛典「星夜馬戲團」玩家等級全面升級！首度新增「菁英」設計師等級，並延續「見習者」、「進階者」、「老手」、「大師」四大等級。達到「見習者」就可獲「超越成長的秘藥」；「進階者」享「特別髮型移動券」；「老手」即得「臉型移動券」；「菁英」除享「裝備傳授」外，更首次在裝備傳授追加「神秘冥界幽靈武器」與「米特拉的憤怒徽章」，大幅提升玩法自由度；而「大師」則可得到「現金道具移動」並可於活動結束後獲得紀念技能。為讓玩家自由打造角色成長策略，本次破除傳統陣營限制，改為每週自選獎勵模式，可挑「上級EXP交換券」、「EXP交換券」或「靈魂艾爾達碎片」。選擇完，隨即開啟「展開！助攻！」狩獵活動，系統將隨機派出楓葉戰士助攻隊員加入遠端戰場，對抗外星入侵。勝利後，玩家就能獲得選定獎勵，享受急速成長快感。玩家可透過狩獵與慶典小遊戲蒐集「幻想硬幣」，進化慶典設計圖「楓葉戰士金鋼Ｓ」。設計圖除提供「連續擊殺珠子獲得經驗值」、「怪物收藏登錄機率提升100%」以及「消滅BOSS時獲得的靈魂艾爾達氣息額外增加100~1000」等限定強化外，更首度推出兩大超炫紀念技能——專門攻略BOSS「地獄爆射」與狩獵一般怪物的「天堂粉碎」！「地獄爆射」釋放深淵熾焰雷射，全圖殲滅敵影；「天堂粉碎」引爆覆天能量，降下毀滅級砲擊，將戰場化為焦土。兩大技能限時開放，震撼全場！慶典除刺激的狩獵活動外，亦開放7款小遊戲，助玩家輕鬆培養角色。包括楓葉戰士偶像應援活動「小琳的粉絲見面會」、舞蹈記憶挑戰「練習勝利姿勢」等。每日參加「介紹機器人朋友」，就有機會入手「卡勒馬250級星力100% 25星強化券」、「休菲凱曼的追加屬性抽取券」與「UFO漂浮騎寵」等豪華獎勵！活動熱潮持續延燒！11月5日至25日將舉辦「星夜馬戲團加碼慶典」網頁活動，推出每日限定禮包「皇家美髮券」、「黃金蘋果」等人氣道具，與福袋「跟貓咪鏗鏗鏗」、「反派蝴蝶結」等全新時裝。挑戰翻牌還有機會取得「露希妲塑膠模型椅子」、「阿爾卡娜石靈團隊派對氣球」與「可愛喵寶娃娃武器」等好禮！