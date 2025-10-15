我是廣告 請繼續往下閱讀

中央廣播電台網站首頁遭駭客入侵置換成五星旗，報案追查揪出內鬼，台北地檢署複訊後只准許央廣主管岳昭莒10萬元交保，聲請羈押央廣網頁工程師吳政勳、外部廠商黃富琳都遭駁回，台北地院分別裁定27萬和15萬交保，檢方不服提起抗告，高等法院今日下午裁定主文：抗告駁回。高院對於2名被告涉犯妨害電腦使用案仍維持原裁定，指出原審依據卷內事證，以被告吳政勳、黃富琳涉犯《刑法》第358條之入侵電腦相關設備、第359條的破壞電磁紀錄、同法第342條第1項的背信等罪嫌重大，雖然有羈押原因，但考量2名被告所為尚未造成實際損害，而且已經有共犯及證人之供證及相關證據資料佐證，並有加以查證之可能，案情陷入晦暗不明之風險尚低。合議庭表示，2名被告所涉刑事責任非重，被告吳政勳之前曾以3萬元具保，如果再命他27萬具保，被告黃富琳以15萬元具保，應足以保全本案日後偵查、審理與執行程序之進行，而無羈押必要，所以北院裁定2名被告分別以上述金額具保，經核並無違誤或不當，應予維持。高院法官認為，檢察官抗告雖指謂被告2人損害國家利益之危險性仍存在，若令其等交保，可能妨害偵查及證據保全等情，惟依卷內事證，尚不可採，故駁回抗告。本案不得再抗告，換句話說吳政勳與黃富琳確定不用羈押。