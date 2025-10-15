我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席選戰進入最後倒數三天，各候選人陸續發表政見，其中前台北市長郝龍斌拋出「台灣不獨、大陸不武」，此話也引起資深媒體人黃暐瀚的注意，他進一步舉前總統馬英九、蔡英文為例，並直言該政見在現階段恐不符主流民意，且中國犯台與否的決定權也不在台灣手上。黃暐瀚質疑，首先，不獨是什麼意思？堅持中華民國主權獨立（對中共來說），算不算獨？其次，中國不武他舉雙手贊成，但這事非操之在他，台灣怎麼主張，意義不大。新任的國民黨主席，將主導國民黨未來的兩岸路線，但真正可以「說了算」的，還得是未來的「總統參選人」，而非黨主席。想執政，就得尋求「多數公民」的認同與支持，黨員決定黨主席，但選公職，還得公民決定。黃暐瀚續指，過去兩任勝選總統，包括馬英九執政2008年至2016年，所提出不統、不獨、不武，因為宣示不統，讓拒統的人，放心；因為宣示不獨，讓拒獨的人，不懼。因為不統不獨不改變，也不對中共「動武」，所以對岸也自然不會對台動武，不武才能達成。另外，蔡英文執政2016年至2024年，提出中華民國台灣，互不隸屬。連結「中華民國」與「台灣」，讓「欲統」與「欲獨」以外的中華民國派和台灣派，直接連結為「中華民國台灣派」，創下817萬票，史上最高的總統得票紀錄。黃暐瀚提到，根據美麗島電子報跟台灣民意基金會的民調，台灣只有一成左右的民眾，接受「統一」，九成認同自己是「台灣人」是「中華民國的一份子」，只有三成接受自己是「中國人」。這個長期民調顯示，「中華民國」與「台灣」才是台灣的主流民意，「中國人」一詞，已非台灣主流，「統獨議題於縣市長選舉影響不大，但對總統選舉至關重要」，結果如何？2028見真章。