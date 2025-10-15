我是廣告 請繼續往下閱讀

▲某一天牧場女主人發現，Fiona身邊突然冒出一隻不明生物，最初原以為是野生小狗，近看才發現，竟然是一隻活生生的牛寶寶。（圖／TikTok@theranchnurse）

某一天牧場女主人發現，Fiona身邊突然冒出一隻不明生物，最初原以為是野生小狗，近看才發現，竟然是一隻活生生的牛寶寶。

▲Fiona的孩子後被取名為「Fern」，正在健康地長大中，目前母子倆都很平安。（圖／TikTok@theranchnurse）

原來Fiona在9個月前於舊牧場時，剛好遇到強風吹倒圍住牠的圍欄，牠隨即跑了出去，遇到鄰居家的迷你公鬥牛，後來鄰居將迷路的Fiona送回舊牧場，猜測應是那次意外有了孩子

原來Fiona在9個月前於舊牧場時，剛好遇到強風吹倒圍住牠的圍欄，牠隨即跑了出去，遇到鄰居家的迷你公鬥牛，後來鄰居將迷路的Fiona送回舊牧場，猜測應是那次意外有了孩子。

牛寶寶憑空出現！美國科羅拉多州有座牧場近日突然冒出一隻牛寶寶，但詭異的是，牧場公牛與母牛是分開飼養，且完全沒有接觸過，卻突然跑出一隻陌生牛寶寶，讓牧場主人感到十分困惑。近日美國科羅拉多州一座牧場發生奇特故事，這座牧場專門飼養中小型牛隻，由一對夫妻經營，夫妻倆提到，前陣子在臉書發現一隻名叫「Fiona」的高地母牛正在出售，他們當下立刻決定帶回家飼養，每晚都會檢查牠的健康狀況。直到最近，他們發現Fiona經常待在牧場角落，離所有人遠遠的，更驚人的是，Fiona身邊突然冒出一隻不明生物，最初原以為是野生小狗，近看才發現，竟然是一隻活生生的牛寶寶。但詭異的是，Fiona並沒有出現懷孕跡象，前飼主過去都是將牠獨立飼養，來到牧場後也只與一隻山羊共用圍欄，沒有與其他公牛有任何接觸，這讓夫妻倆下定決心找出真相。夫妻倆一查才發現，雖然牛寶寶的出現十分突然，但夫妻倆對於新生命的誕生感到相當開心。據了解，Fiona的孩子後被取名為「Fern」，正在健康地長大中，目前母子倆都很平安。