根據財政部最新統計顯示，2025年9月全國房地合一稅出現明顯不同走勢，營利事業房地合一稅稅收達399.6億元，年增37%，創歷年同期新高；但今年個人房地合一稅多數月份呈現衰退，9月個人房地合一稅收降至44.5億元，年減30%。
房市交易量萎縮 稅收少3成
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年第七波前房市交易熱絡，統計個人房地合一稅收與營利事業的房地合一稅收，寫下歷史新高的千億元，今年則受到政策持續緊縮影響，房市交易量大幅萎縮，9月個人房地合一稅收44.5億元，年減3成，不過今年度的營利事業房地合一稅收寫下新高的400億元，推估全年個人與營利事業的房地合一稅收，挑戰900億元。
進一步觀察六都表現，新北市與高雄市營利事業房地合一稅收成長最為顯著，分別年增67%與57%，可能與開發商繳納房地合一稅與商用不動產交易有關；台北市則是營利事業房地合一稅繳稅王，以118.3億元居全台最高。其餘如桃園市、台中市與台南市亦呈兩成以上增幅，顯示法人市場普遍熱絡。
反觀9月個人房地合一稅，全台整體稅收44.5億元，較去年同期減少近3成，除新北市小幅成長6%外，其餘五都均呈衰退，跌幅最大為台北市年減43%與高雄市年減39%。顯示市場觀望氣氛與房價高檔影響，交易動能明顯降溫。
企業購置不動產、反映去年交易狀況 營利事業稅收增加
曾敬德表示，營利事業的稅收增加，一方面可能與企業購置不動產經營等行為有關，另一方面可能近年的大量交屋潮，開發商也要繳納房地合一稅收，該稅主要反映去年的交易狀況，去年上半年房市熱絡與交屋等帶動下仍讓營利事業房地合一稅收走高。
資料來源：財政部
