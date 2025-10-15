我是廣告 請繼續往下閱讀

不過今年度的營利事業房地合一稅收寫下新高的400億元，推估全年個人與營利事業的房地合一稅收，挑戰900億元

▲9月房地合一稅收統計表。（圖／信義房屋提供）

營利事業的稅收增加，一方面可能與企業購置不動產經營等行為有關，另一方面可能近年的大量交屋潮，開發商也要繳納房地合一稅收，該稅主要反映去年的交易狀況