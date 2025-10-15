我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市一名女律師因為承辦鏡週刊的官司，配合事務所老闆與週刊法務主管應酬，席間賓客還有一位雙方高層的朋友是汽車公司主管，卻將手放在女律師大腿內側往私密處滑動，並在划拳猜贏時強摟硬親女律師，因此吃上官司。刑事部分以強制猥褻罪判刑10個月，目前還在最高法院審理；女律師民事求償246萬8100元，台北地院認定女律師看精神科60次、心理諮商141次、就醫車資、診斷證明等費用都是合理支出，全數判准，汽車公司主管對女律師說她不是朋友喜歡的「長髮白皙大奶妹」構成性騷擾，判賠5千元，猥褻女律師部分判賠80萬，至於女律師主張1年3個月無法工作的損失則不被採信，合計判賠94萬8110元。本案發生在2021年4月23日晚間，女律師因為事務所老闆邀約，與鏡週刊法務主管以及幾位老闆的朋友先去八德路一家熱炒店聚餐，再去中山區一間酒吧續攤，涉及性騷擾、強吻女律師的本案被告黃姓男子，是女律師老闆「從大學喝到現在」的群組友人之一，也是鏡週刊2名高層的好友。北院民庭法官調閱刑事案件的卷證，認定黃姓男子在酒吧對女律師催酒、捏臉、用左大腿緊貼女律師右腿的方式擠她，明知女律師拉開距離，還是貼過去摟肩膀、摟腰，甚至用左手放在女律師左大腿內側往鼠蹊部與生殖器的部位滑動。女律師後來不勝酒力前往廁所吐，吐完開門發現黃姓男子擋在門口不讓她出去，直到一名老闆的朋友過來解圍，她才脫困，但回到座位後，黃姓男子又擠過來摟腰摸背，意圖把手伸進女律師的褲頭，遭到制止後，黃姓男子站到女律師背後按摩肩膀，之後用左手跟女律師十指緊扣，不讓女律師掙脫，再跟別人划拳，猜贏後以雙手拉住女律師的脖子往自己這邊靠，並打算嘴對嘴接吻，因為女律師掙扎，只有親到她的臉頰。親臉事件發生後，席間其他人看不下去，為女律師換位子、關心她的狀態並表明會保護她，眼看黃姓男子又湊上去想碰女律師，趕緊把人拉走。在場還有鏡週刊法務長，看到黃姓男子搭女律師的肩膀，除了問黃姓男子「你跟她這麼熟喔」，並從原本座位起身，擠進他們兩人中間坐，事後在「從大學喝到現在」群組提到黃姓男子「一直摸」，擔心女律師會告他；週刊法務經理則在「從大學喝到現在」群組批評黃姓男子是色狼，並在酒把現場傳訊息「我的同學很愛妳」給女律師，希望女律師如果感覺不舒服可以表達，他會阻止黃姓男子。民庭法官認為，在場證人足以證明黃姓男子的確舉止不當，不只對女律師搭肩、碰手，還多次違反她意願觸摸、捏握、強吻，已構成強制猥褻，嚴重影響被害人身心。女律師在刑事一審期間提起附帶民事訴訟，索賠246萬8100元，包含4年就診精神科60次的醫療費、接受心理諮商3年共141次的諮商費、就醫與諮詢車資、開診斷證明書費用，她另外主張從2021年5月到2022年8月期間因本案而無法工作，損失收入82萬5千元，以及黃姓男子用言詞性騷擾、強制猥褻等精神慰撫金。民庭法官判准所有就醫諮商相關花費，黃姓男子性騷擾部分須賠5千元、強制猥褻部分須賠80萬元；對於女律師主張工作損失，則因為黃姓男子舉證，女律師在2021年9月、10月曾單獨承辦其他案件，代表女律師在強吻案發生後還是可以工作，只是醫生認為她不適合處理自己受害這件案子而已，因此無法判賠工作損失。本案可上訴。