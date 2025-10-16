新北捷運1全新功能上線了！新北捷運工程局15日宣布，輕軌「智慧派梯」系統正式上線啟用，透過攝影鏡頭結合AI影像辨識系統，準確識別行動不便者以及推嬰兒車的親子族群，自動派電梯，乘客搭電梯免動手，不再手忙腳亂。新功能在淡水、安坑輕軌共11站實施。
淡海、安坑輕軌共11站實施
新北捷運工程局長李政安表示，捷運局推動智慧交通建設，率先在淡海輕軌的紅樹林站（V01）到新市一路站（V06），以及安坑輕軌玫瑰中國城站（K2）、安康站（K6）至十四張站（K9）導入AI自動派梯系統。
AI自動辨識旅客 即時派梯兼安全監控
自動派梯系統透過攝影鏡頭搭配AI，即時辨識輪椅族、使用拐杖或推嬰兒車的旅客，便會自動發送指令，派電梯到指定樓層，不必再手按電梯，方便又快速。同時，自動派梯系統還會將現場畫面同步回傳送行控中心，讓站務人員即時掌握身障旅客動態並給予協助，強化營運管理與安全監控。
提升電梯使用效率 智慧捷運邁大步
李政安指出，AI自動派梯除了免動手操作，節省行動不便者及親子族群的等候時間，進出車站更安全，也大幅提升整體電梯使用效率和服務品質。未來，捷運局持續擴展AI技術與遠端遙控的應用範圍，讓所有乘客都能享受更便捷、舒適且安心的搭乘體驗。
資料來源：新北捷運工程局
