今年4月台北市政府大樓北區8樓女廁發生偷拍案，教育局女職員驚覺上廁所時，隔壁間有人伸手機過來錄影，當場抓包這名「攝狼」就是市府自己人：報到只有2週的新人，他從偵查到審理期間都認罪，一審判刑4個月，案件上訴後，今天二審仍判他4個月、可易科罰金12萬元。依據檢方起訴，楊姓男子與被害人是北市府同事，他在今年4月15日下午4點29分、4月16日下午1點29分、下午3點57分，潛入北區8樓女廁所內，開啟智慧型手機的數位相機錄影功能，從廁所內門下縫隙伸到隔壁偷拍被害人裸露臀部上廁所的畫面。楊姓男子第3度偷拍得逞時，被害人先一步開門準備走出廁所，剛好見到他躲在裡面拿著手機，還來不及逃，立刻上前抓住楊姓男子雙手，找其他同事幫忙報案，警方到場逮捕楊姓男子並查扣犯案手機。一審法官批評楊姓男子為滿足個人私慾，多次攝錄被害者上廁所的性影像，嚴重侵害被害人隱私，欠缺尊重他人身體的法治觀念，造成被害者心理創傷；被害者不願意調解，希望法院重判，但楊姓男子有意願賠償和解，加上他沒有前科、犯後態度良好，因此判處4個月有期徒刑，全案上訴維持原判。