時序入秋，隨著秋冬換季到來，氣溫與濕度的變化，容易讓頭皮感到不適，像是乾燥、出油或異味困擾。專業頭皮養護品牌「髮基因」，長期倡導「健康頭皮為基石」理念，提醒民眾應將頭皮保養納入日常生活，才能讓整體外表展現更佳狀態。
專業頭皮護理品牌髮基因，八月舉辦系列「快閃沙龍頭皮檢測體驗活動」，以互動式檢測服務拉近與民眾的距離，並推廣頭皮保養的重要性。品牌專業團隊觀察到，許多民眾僅停留在洗髮清潔步驟，忽視了洗後護理的必要性。針對這一盲點，髮基因特別分享「洗後黃金5分鐘」概念，提醒民眾應把握清潔後的最佳時機，進一步做好頭皮呵護，讓日常保養更完整。
在日常保養中，多數人習慣將重心放在臉部肌膚，往往忽略了與臉部同樣脆弱的頭皮。髮基因認為，唯有讓消費者理解到頭皮與臉部肌膚同樣需要細緻照護，才能逐步養成規律清潔與養護的好習慣，並透過正確的日常護理步驟與適合產品的搭配，讓頭皮維持舒適健康狀態。
髮基因明星商品青春露與頭皮調理精華，強調日常保養的實用性，並已完成IRB審查程序，於8週體驗過程中，獲得不少使用者的正面回饋。髮基因為雙11暖身，即日起推出「精選頭皮保養套組」，讓專業的沙龍養護延伸到居家日常，落實健康頭皮保養好習慣。髮基因官方網站：https://www.scalprecovery.com/
我是廣告 請繼續往下閱讀
在日常保養中，多數人習慣將重心放在臉部肌膚，往往忽略了與臉部同樣脆弱的頭皮。髮基因認為，唯有讓消費者理解到頭皮與臉部肌膚同樣需要細緻照護，才能逐步養成規律清潔與養護的好習慣，並透過正確的日常護理步驟與適合產品的搭配，讓頭皮維持舒適健康狀態。
髮基因明星商品青春露與頭皮調理精華，強調日常保養的實用性，並已完成IRB審查程序，於8週體驗過程中，獲得不少使用者的正面回饋。髮基因為雙11暖身，即日起推出「精選頭皮保養套組」，讓專業的沙龍養護延伸到居家日常，落實健康頭皮保養好習慣。髮基因官方網站：https://www.scalprecovery.com/