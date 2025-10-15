我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨台北市議員應曉薇涉入「京華城開發弊案」，遭羈押禁見逾一年後重返政壇。她於9日現身台北市議會質詢時，情緒激動談及過去遭羈押的心境，指責部分議員「落井下石」，並公開要求台北市長蔣萬安「好好整頓都發局、政風室」。此番發言引起司法單位關注，台北地檢署認為她恐涉及恐嚇、干擾證人之虞，已向法院遞狀，請求法官重新評估其具保處分是否足以取代羈押。根據《自由時報》報導，台北地檢署指出，京華城案部分證人目前仍任職於台北市都發局與都市設計審議委員會（都委會），包括楊智盛、顏邦睿及劉秀玲等人。檢方認為，應曉薇於議會質詢中針對都發局及政風室發表言論，已構成間接干擾證人之行為，疑違反交保時法官所設定的「不得與同案證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情」條件。據悉，台北地院原訂傳喚被告沈慶京聲請的證人徐文鑫、范有偉出庭，但法官在接獲檢方書狀後，臨時改傳應曉薇於10日上午11時出庭，針對其在議會發言是否涉及騷擾證人之情節進行說明。應曉薇在議會發言時表示，自己被羈押禁見一年多，「謝謝很多同仁的落井下石，讓我更堅強」，並強調都發局內部「亂七八糟、分成很多派」，要蔣萬安「再三監督」，更諷刺政風室「不要被我們嘲笑成把風處」。她同時提到，將不再參與市長的便當會，暗指有人在會中「偷錄影」。京華城案係因開發案程序與容積移轉爭議，涉及市府官員與業者間的不當往來，北檢偵辦後陸續起訴多名被告。應曉薇在遭收押期間多次聲請具保獲准，並於去年底交保後恢復議員職務，如今再度因言行引發檢方關注，後續法院是否重新裁定羈押，備受外界關注。