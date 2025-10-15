我是廣告 請繼續往下閱讀

為慶祝國立臺灣藝術大學創校七十週年的歷史性里程碑，校友總會特別策劃「臺藝七十‧真善美校友聯展」，將於10月16日 舉辦開幕茶會，在教學研究大樓 B2「真善美藝廊」隆重登場。展期自10月16日至10月24日，誠摯邀請各界嘉賓蒞臨共襄盛舉，共同見證臺藝大七十載的藝術風華，為校慶系列活動揭開序幕。本次展覽邀集美術學系、書畫學系教授及來自全國各地校友會之藝術家聯合展出，從北到南、遠至離島金門，皆熱烈回應，象徵臺藝人之間深厚的校友情誼與母校精神的延續與傳承。「真善美校友聯展」共展出近百件作品，主題聚焦於「內在情緒」與「自然光影」，展現藝術家對生活與自然的細膩觀察與詮釋。作品涵蓋油畫、水彩、雕塑與複合媒材等多元創作形式，並特別設有 AI 虛擬實境（VR）體驗區，讓觀眾在現場觀賞實作之餘，亦能透過科技體驗，感受藝術創作運用科技展現的另類體驗。此外，於10月24日校慶當天，亦將有音樂、舞蹈、戲劇等表演藝術領域之校友共同參與，展現臺藝人跨域創作的豐沛能量與多元風貌。開幕茶會將於2025年10月16日（星期四）下午2時舉行。現場將邀請校方各系所主管、參展藝術家、文化基金會及中小企業總會代表、畫廊負責人與多位藝術收藏家蒞臨指導，共襄盛舉。七十年來，臺藝大培育無數優秀藝術家，他們旅居各地，作品足跡遍佈國內外。此次聯展不僅是校友對母校的深情回歸，更是一場光與美交織的藝術盛宴，讓時光與情感在畫布與雕塑之間綻放新光彩。