國民黨主席選舉進入倒數階段，本周六(18日)將進行投票，六位候選人競爭激烈，還傳出民調、網軍介選，國安局長蔡明彥還證實，有境外勢力介選國民黨主席選舉，導致選戰增加更多不確定性，如今又傳出國民黨原先沒規劃在黨中央設置開票中心，開票過程可能不公開，引發黨內質疑「作票」，對此組發會主委許宇甄表示，若媒體有需要即時報票，也沒問題。原先黨中央沒有規劃設置開票中心，不公開開票過程，引起黨內質疑，候選人之一的鄭麗文聽說此事，驚訝的表示「不可能吧?」希望只是一個傳言，組發會主委許宇甄澄清，在全國383個投開票所都在當地開票、計票輸入報票系統，若媒體有需要即時報票，也沒問題，會在中央黨部中山廳即時報票，不過開票計票過程在各地投開票所完成，這邊只是最後公布當選名單跟票數。面對這次的選舉，黨主席朱立倫在今天(15日)的中常會表示，盼選舉順利平和、團結本黨，未來新任黨主席帶領下，讓國民黨更好更強，秉持正面、公正、公平的態度面對選舉，希望6位黨主席候選人都能團結，讓本黨更好更強，也希望黨內同志，秉持民主決心積極參與，星期六都出來投票，展現本黨民主，希望黨主席黨代表選舉，可以精采熱鬧，順利成功。