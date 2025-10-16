我是廣告 請繼續往下閱讀

▲巫苡萱（如圖）憑藉《天才衝衝衝》入圍第60屆金鐘獎「最佳綜藝節目主持人獎」。（圖／巫苡萱經紀人提供）

啦啦隊員到金鐘入圍！巫苡萱遇瓶頸、一度找不到定位

▲巫苡萱（如圖）認為主持比起啦啦隊應援困難許多，要讓觀眾留下印象，是自己持續努力的方向。（圖／巫苡萱經紀人提供）

▲巫苡萱（如圖）想演八點檔，「最好是那種台詞很多的角色！」（圖／記者吳翊婕攝影）

巫苡萱入行10年！想轉戰八點檔演員：最好台詞很多

39歲藝人巫苡萱憑藉《天才衝衝衝》入圍第60屆金鐘獎「最佳綜藝節目主持人獎」，日前她接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，分享從啦啦隊身分出道，近10年演藝之路走來不易，有別於在棒球場邊應援，巫苡萱認為主持最難的是樹立個人風格，也曾遭遇過瓶頸，不斷重看訪談影片自省，她期許自己不只在綜藝方面繼續耕耘，更想脫離舒適圈，未來想轉行八點檔演員，「最好是那種台詞很多的角色！很樂於嘗試各種挑戰！」巫苡萱加入《天才衝衝衝》主持3年，首度受到金鐘獎入圍肯定，「驚訝大過驚喜」，認為自己主持經驗不多，卻能有榮幸成為其中一員，已經足以幸運，「Lulu說她花了10年從台下走到台上，而我很幸運，謝謝『衝衝衝』帶我飛，不過每個入圍者都很厲害，所以抱持平常心就好。」啦啦隊員到金鐘入圍主持人，巫苡萱踏實走了10年，除了幸運，她背後付諸努力，並非常人所想像，回憶起初加入節目，找不到自己定位、無從插話、接不住效果，巫苡萱陷入迷惘：「我在這個節目中，要是什麼樣的位置？」後來發現自己可以專攻歷史、地理領域，好展現益智力。享受表演，不僅僅是加入啦啦隊的契機，更是當巫苡萱面對挫折時，繼續堅持下去的初衷，「我曾經遇到很難訪問的人，也覺得自己回應得不好，回家一直看訪問影片，檢討下次哪裡可以改進！」她並且強調事前必定做足功課，當有突發狀況發生，才有底氣能夠完全支撐緊張的臨場反應。巫苡萱也透露，主持最難的是樹立個人風格，要在眾多夥伴中，非但有效果與應答，還要同時讓觀眾留下印象，是自己持續努力的方向，「啦啦隊只要負責把舞跳好、展現舞台魅力，可在演藝圈不同，有自己特色之外，也漸漸發現說話藝術跟反應力很重要，我需要花很多時間琢磨！」被問及電視圈環境嚴峻，巫苡萱也有感，十分珍惜能夠繼續待在演藝圈的時日，對於未來去留不敢把話說死，現階段期望突破從未做過的事，「我想去演八點檔，覺得很有趣，最好是那種台詞很多的角色！如果有機會，很樂於嘗試各種挑戰！未來要繼續待下去，就要好好增進自己！」巫苡萱一邊說著，一邊興奮想像著，記者與她的來往問答之間，感受得出她對於演藝工作的企圖心與熱愛。這才叫人發現，巫苡萱能夠入圍本屆金鐘獎，並非偶然，也絕非幸運，是她一點一滴耕耘出的甜美果實。「主持可以讓主角被看到，這件事情是很神聖的，我希望自己可以做好這個使命。」