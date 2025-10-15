我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳怡蓉為慶祝集團週年，親自前往庇護工場手作餅乾。（圖／聖緹雅提供）

▲陳怡蓉（中）向唐氏症兒童們學習如何製作餅乾。（圖／聖緹雅提供）

▲陳怡蓉過去憑藉多部戲劇，走紅於兩岸演藝圈，還跟李威傳出過緋聞。（圖／聖緹雅提供）

陳怡蓉與整型醫生老公一起創立的聖緹雅醫療集團迎來第12週年，近日她親自前往「愛不囉嗦手作體驗館庇護工場」，與唐氏症基金會的唐寶寶們一同製作手工餅乾，將溫暖化成甜點送給貴賓。事實上，淡出演藝圈多年的陳怡蓉曾在年初偷偷預告要回歸演藝圈，因此外界也特別關注她此次出席活動，是否為復出做準備。陳怡蓉也帶著6歲女兒一同做公益，直言：「女兒報恩時刻到了！」陳怡蓉透露在做餅乾過程中，一度因秤重不精準被糾正，笑說：「我被唐寶寶教訓要做個不隨便的女人！」她也從中學習專注與細節的重要深受啟發，去年她以畫筆創作公益郵票，傳遞「愛與力量」的信念；今年則透過烘焙實踐愛心。陳怡蓉感性表示：「唐寶寶們每個細節都做得很好，他們的認真提醒我，不該讓人生得過且過。」她也感謝「愛不囉嗦」提供身障者自立環境與家庭支持：「這樣的單位讓社會更有溫度。」此外，陳怡蓉透露6歲女兒Bambi從小跟著她一起手作，從黏土、備菜到切小黃瓜樣樣都嘗試，她笑說：「女兒深受處女座影響，切菜都要切成2x2、3x3，非常講究、影響進度，我只好改訓練她按摩。」Bambi雖手法生澀，卻認真練習，讓她欣慰直呼：「含辛茹苦帶大她，報恩時刻到了！」陳怡蓉2001年憑藉拍攝周杰倫歌曲〈龍捲風〉爆紅，隨後接下《薰衣草》、《雪地裡の星星》等戲劇打開知名度，細膩演技深受觀眾喜愛，在2018年出演《雙城故事》後她淡出演藝圈，轉而與老公一起經營醫療集團，成為兼具氣質與智慧的企業董娘。