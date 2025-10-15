我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王世堅日前的「連滾帶爬」言論在兩岸網路引發熱議，甚至被中國國台辦引用，批評台灣半導體產業發展現況。國台辦發言人陳斌華表示，台灣原本具有優勢的產業，如今卻顯得「慌張、失序」。王世堅今（15）日回應表示，應該更客觀看待兩岸產業發展，指出「真正陷入困境的是中國的中芯與紫光」，並強調台積電仍具穩定的全球競爭力。他在民進黨中常會前受訪指出，國台辦一方面強調樂見兩岸文化交流，另一方面卻批評台灣半導體產業，言行不一致。他強調，台積電在國際上仍保持領先地位，反觀中國中芯與紫光近年經營狀況波動，應更謹慎面對產業挑戰。王世堅最後表示，台灣與中國確有歷史與文化淵源，但雙方應以相互尊重為前提，客觀看待彼此發展。他呼籲兩岸在文化與藝術交流上秉持開放態度，避免政治化爭論。