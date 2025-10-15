我是廣告 請繼續往下閱讀

文化大學勞動暨人力資源學系驚傳廢系，教育部今早表示，尚未收到申請。文化大學晚間指出，勞動系努力轉型迎合社會需求，目標是在超高齡社會下，培養跨領域人才培育跟學術研究，特別是近來職災意識蔚為主流，更期許能轉型並提升到勞動暨職業安全衛生的範疇；目前還沒有決議廢系。勞動部前部長潘世偉在臉書日前在臉書貼文表示，文化大學勞動及人力資源系即將迎來60週年慶祝餐會前夕，傳出將被廢系，老師將被分配到至少三個學院。文化大學表示，感謝大家對勞動暨人力資源學系動向的關注。文大勞動系持續努力轉型、並希望迎合社會趨勢與需求，這個方向至今未曾改變。現階段勞動係朝向結合校內各院系資源，包含社科院、法學院、理工學院、商學院等等，目標即是契合未來超高齡社會所需跨領域人才培育及學術研究。尤其近來職災意識蔚為主流，更期許勞動暨人力資源學系能轉型並提升到勞動暨職業安全衛生的範疇。文化大學表示，在尚未做出最終決議前，更希望並需要各界持續給予本校及該系支持的力量。教育部長鄭英耀今早表示，任何一個大學都必須因應社會環境改變，滾動式調整校務發展，但是廢系有非常明確的程序，必須要跟師生座談、還要校務會議通過。教育部還沒有收到文化大學的申請，會責成高教司主動了解，並針對勞動人力資源培養審慎評估。