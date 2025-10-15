我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席選舉引發內部爭議，針對郝龍斌與趙少康等人提及可能有「境外勢力」介入選舉，台北市議員參選人高揚凱表示，這反映出國民黨在面對中國相關議題時，應更加重視其影響與風險評估。高揚凱指出，國民黨過去對於「抗中保台」等政策主張，多採取保留態度，他認為此舉使黨在面對國際情勢變化時，缺乏足夠的戰略應變力。他表示，若此次選舉確有「境外勢力」介入的疑慮，應成為國民黨重新檢視兩岸政策與安全防護的重要契機。高揚凱指出，若國民黨欲推動組織現代化，應正視青年世代對民主價值的期待與參與。他建議黨內領導人加強與青年族群溝通，促進世代對話。他補充表示，若能藉由參與公共安全與國際關係課程，例如「黑熊學院」相關課程，將有助於深化對國家安全及地緣政治議題的理解。高揚凱強調，國民黨當前面臨的挑戰在於是否能調整政治思維，回應現代民主社會的需求。他呼籲黨內應凝聚共識、正視國際現實，並加強對民主價值的理解與實踐，以回應主流民意的期待。