國慶連假前夕，台北車站大廳發生一起性侵案，一名男子將一位女性強拉至牆邊性侵，過程長達10分鐘，直到馬來西亞旅客報警後，警方將男子逮捕。事件一出，引發各界議論；而衛福部呼籲，民眾切勿下載、轉傳，也不要肉搜、討論揭露被害者身分隱私，否則恐觸法，最重可處5年以下有期徒刑。
北車性侵害案件影片遭轉傳、散布在社群平台，且有新聞媒體更使用相關影片報導。而衛福部保護司副司長郭彩榕指出，性影像處理中心已經受理民眾對此性影像案件申訴，並依性侵害犯罪防治法第13條規定，通知平台業者限制瀏覽或移除該性影像。
業者若未遵守規定，地方主管機關將依法處以行政罰鍰6至60萬元，並得按次處罰，最重可對業者「封網」。
郭彩榕說，性影像處理中心主要處理影像，但行為人部分會以刑事偵查的程序，交由檢警處理。
民眾若未經同意散布性影像，最重可處5年以下有期徒刑，衛福部呼籲，請勿下載、重製、轉傳、分享此案相關性影像，也勿在網路上肉搜、談論性影像遭散布之被害人身分隱私等，避免對受害人造成二度傷害。
衛福部表示，民眾若看到此案性影像，可透過性影像處理中心申訴，避免影像散布，對被害人造成二度傷害。
郭彩榕也認為，大眾應提升對暴力事件的敏感度，若發現暴力行為，提高相關意識，「寧可誤報也不要漏掉」降低對被害人造成重大傷害的同時，也讓公權力介入確認。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
