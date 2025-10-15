我是廣告 請繼續往下閱讀

「館長」陳之漢日前在網路直播時說「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話對岸「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，因涉及煽動暴力與恐嚇總統安全，被檢方列為「他」字案偵辦。稍早館長抵達新北檢，檢方偵訊約20分鐘，認為館長涉嫌刑法153條第1款煽惑他人犯罪、第305條恐嚇危害安全罪，諭知15萬元元金額交保。館長受訪時表示，清楚感受民進黨給檢察官的壓力，配合把程序走完，也不影響自己去中國直播做生意。館長步出地檢署接受媒體訪問時表示，檢察官態度非常好，「有感受到民進黨給他的壓力」、「被關了一下下」，除繳付保釋金外沒有限制出海出境，認為因為直播上兩句話，要被調查甚至交保感到不可思議，「講兩句話，然後我就要交保，後來想想也是啦，媒體標題『館長交保』就好像我有罪」。館長之所以被約談、交保，源自於10月5日晚間，在Youtube平台上直播時，公開提及要斬總統等言論，刑事局接獲多位民眾檢舉，於今（15）日下午傳喚館長到案說明，經2小時訊問，館長赴新北地檢署複訊。「交保金額15萬，剛剛被關了一下，因為交保是一個牢房，必須關」，館長說，有特別交代要去中國大陸直播做生意，但是因為沒有限制出境，所以不影響。他認為，這個如果發生在民進黨，警方做完筆錄就沒事了，但自己卻被操作到以15萬交保。館長下午抵新北地方檢察署接受複訊，不到10分鐘隨即交保並步出偵查大樓。檢察官認定館長涉嫌刑法第153條第1款「煽惑他人犯罪」及第305條「恐嚇危害安全罪」，訊後依15萬交保。