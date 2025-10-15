我是廣告 請繼續往下閱讀

▲同時，家中有65歲以上長輩亦可一併接種。（圖／屏東縣府提供）

流感疫情已進入流行期且持續升溫，屏東縣政府衛生局為守護嬰幼兒健康並體恤上班族家長辛勞，特別於10月17日及10月23日，在全縣33鄉鎮市衛生所同步開設「嬰幼兒夜間疫苗雙打門診」，方便家長下班後攜帶孩子接種流感及新冠疫苗。同時，65歲以上長輩也可一併接種，讓「寶貝健康、全家安心」。衛生局表示，入秋後日夜溫差加大，若免疫力不足，容易感染流感與新冠等呼吸道疾病。目前已進入流感流行期，但截至10月13日，屏東學齡前嬰幼兒流感疫苗接種率僅26%，顯示多數幼童尚未獲得足夠保護力，恐難抵禦現行病毒株威脅。衛生局提醒，接種後約需兩週才能產生有效保護力；6個月以上嬰幼兒若首次接種流感疫苗，須施打2劑（間隔至少4週，廠牌可不同）。呼籲家長把握本次夜間免費接種機會，帶家中小寶貝（入小學前）與大寶貝（49年次以前出生）完成疫苗接種，及早提升免疫力，降低感染後重症與死亡風險。此外，為方便縣民假日接種，衛生局也將於10月18日上午及24日上午在屏東火車站、24日下午於屏東縣立體育館開設「假日疫苗雙打站」。部分衛生所及合約院所亦於假日提供接種服務，民眾可上屏東縣政府衛生局官網查詢最新接種資訊。