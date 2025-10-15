我是廣告 請繼續往下閱讀

國立屏東科技大學發生11天內2起大一新生自摔死亡車禍，校長張金龍今（13）日發出公開信，沉重呼籲師生共同維護校園交通安全，張金龍表示，校方已與縣府交通及警察單位合作，增設有效降低車速之設施，並不定期進行校內外稽查與聯合取締，嚴加禁止無照駕駛、未申請通行證及非法改裝車輛進入校園；且嚴格執行稽查取締，違規者將依校規或相關法規懲處，以維護校園交通安全。國立屏東科技大學11天內發生2起學生騎機車自摔死亡車禍，邱姓男大生1日騎車行經孟祥體育館前學府路時，自摔後撞上分隔島；楊姓男大生11日則在校園內學府路段自摔，2名大一新生皆當場失去生命跡象，2起事故發生地點相距大約700至800公尺。張金龍指出，校內外陸續發生幾起令人極為悲痛的交通事故，使同學不幸在車禍中失去寶貴的生命；這樣的意外不僅讓家屬悲痛欲絕，也讓全校師生同仁感到無比震撼及不捨。在此，校長謹代表校方，向逝者致上最深切的哀悼，並向其家屬表達最誠摯的關懷與慰問。他指出，目前校內速限為每小時 40 公里，請大家避免闖紅燈、超速行駛、佔用車道或違規停車，並請謹記「慢」是「安全」的必要前提，「穩」比「快」更有效率；「慢一點、穩一點」，能讓各位爭取更多反應時間，減少事故與傷亡的發生。亦請全體教職員生安全騎乘及駕駛，共同遵守校內外交通號誌與規範。此外，汽機車進入校園，請務必出示車輛通行證並減速慢行，行駛於校園空間亦應遵守交通指揮，切勿超速、搶道或逆向行駛；並應將車輛停放於合法格位，避免影響他人通行及安全動線。此外，汽機車進入校園，請務必出示車輛通行證並減速慢行，行駛於校園空間亦應遵守交通指揮，切勿超速、搶道或逆向行駛；並應將車輛停放於合法格位，避免影響他人通行及安全動線。而校方已與縣府交通及警察單位合作，增設有效降低車速之設施，並不定期進行校內外稽查與聯合取締，嚴加禁止無照駕駛、未申請通行證及非法改裝車輛進入校園；且嚴格執行稽查取締，違規者將依校規或相關法規懲處，以維護校園交通安全。校園交通安全，不僅關乎自身，更影響他人。張金龍說「誠摯期盼每位師生同仁們以實際行動守住安全底線，用責任捍衛生命價值；讓我們共同打造一個安全、溫暖、有序的校園，讓每一趟上學與回家的路，都能平安抵達。感謝大家的素養與自律，讓『交通安全』成為我們的習慣，而不只是口號。」