謝淑薇

「台灣一姊」謝淑薇近期征戰2025年寧波女網賽雙打，與首度搭檔的捷克女雙世界球后辛妮亞柯娃（Katerina Siniakova ）聯手，首輪6：3、6：1直落二輕取台灣同胞詹皓晴／中國地主蔣欣玗，這是兩人相隔不到1個月再度交手，勝方還是謝淑薇，賽後兩人鏡頭前零互動、也並未握手。謝淑薇今年主要與拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）聯手出賽，但因為賽程規劃緣故，本次寧波女網賽改與女雙排名第1的辛妮亞柯娃搭配，首輪就遭遇詹皓晴／中國地主蔣欣玗組合。謝淑薇、詹皓晴最近一次交手是在上月27日，當時謝淑薇最終取得勝利，賽後並未與詹皓晴握手，引發外界關注。本場開局雖然陷入1：3落後，但謝淑薇／辛妮亞柯娃組合隨後逆轉，首盤反倒以6：3拿下。次局謝淑薇／辛妮亞柯娃保持高昂氣勢，2度破了詹皓晴／蔣欣玗發球局，快速建立5：1優勢，最終直落二快意取勝，賽後4人走向網前寒暄握手，但謝淑薇、詹皓晴依舊零互動，也並未進行與對手的例行性握手。贏球的謝淑薇，將與搭檔辛妮亞柯娃在下一輪對決地主組合王欣瑜／鄭賽賽。