再撐一天又可以放假了！上班前先來杯咖啡提神，今（16）日起萊爾富特濃咖啡、特大杯咖啡買一送一；7-11五六日有鹿兒島濃焙茶拿鐵、冰磚美式10元多一杯，還沒搶到統一翻轉布丁可以先品嚐「統一布丁冰沙」，兩杯限時特價99元，相當於5.9折開喝；全家普發一萬優惠提早開跑，APP隨買跨店取特濃美式337杯或特濃拿鐵285杯1萬元。
🟡萊爾富
📍門市｜10月1日至10月28日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
📍APP｜10月1日至10月28日
◾特大杯美式買20送20，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買20送20，5折（原價70元、特價35元）
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買20送20，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜10月1日至10月28日
◾大杯美式特價35元，7.8折（原價45元、特價35元）
◾大杯拿鐵（含風味系列）45元，8.2折（原價55元、特價45元）
◾大杯卡布奇諾特價45元，8.2折（原價55元、特價45元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜10月17日至10月19日
◾鹿兒島濃焙茶拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾水果冰磚美式系列第2杯10元，5.4折（原價130元、特價70元）
◾精品生椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾統一布丁冰沙／杏仁豆腐冰沙2杯100元，5.9折（原價85元、特價50元）
◾珍珠梔子花青茶／琥珀小葉紅茶2杯90元，7.5折（原價60元、特價45元）
📍APP｜10月14日至10月20日
◾大杯厚乳拿鐵10杯455元，7.1折（原價65元、特價46元）
◾大杯燕麥拿鐵10杯500元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾風味飲系列指定冰飲10杯525元，7.1折（原價75元、特價53元）
◾咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍奶茶10杯500元，6.7折（原價75元、特價50元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰精品馥芮白咖啡買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾中杯冰精品燕麥拿鐵咖啡買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式咖啡買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡全聯福利中心
📍分批取｜9月26日至12月4日
◾精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）
分批取點此➜pxgo.net/3SHrDP0
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜10月1日至10月28日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯美式買20送20，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買20送20，5折（原價70元、特價35元）
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買20送20，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯美式特價35元，7.8折（原價45元、特價35元）
◾大杯拿鐵（含風味系列）45元，8.2折（原價55元、特價45元）
◾大杯卡布奇諾特價45元，8.2折（原價55元、特價45元）
📍門市｜10月17日至10月19日
◾鹿兒島濃焙茶拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾水果冰磚美式系列第2杯10元，5.4折（原價130元、特價70元）
◾精品生椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾統一布丁冰沙／杏仁豆腐冰沙2杯100元，5.9折（原價85元、特價50元）
◾珍珠梔子花青茶／琥珀小葉紅茶2杯90元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾大杯厚乳拿鐵10杯455元，7.1折（原價65元、特價46元）
◾大杯燕麥拿鐵10杯500元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾風味飲系列指定冰飲10杯525元，7.1折（原價75元、特價53元）
◾咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍奶茶10杯500元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯冰精品馥芮白咖啡買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾中杯冰精品燕麥拿鐵咖啡買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式咖啡買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡全聯福利中心
📍分批取｜9月26日至12月4日
◾精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）
分批取點此➜pxgo.net/3SHrDP0