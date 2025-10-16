我是廣告 請繼續往下閱讀

美國《華爾街日報》報導，中國飛彈能力快速提升，美國五角大廈全力強化關島基地防衛系統，目的在嚇阻對台動武及因應台海衝突。對此，外交部長林佳龍今（16）日表示，美國此舉與中國軍事威脅有關，台灣會做好因應與理念相近國家共同維護區域和平穩定。立院外交及國防委員會今日邀請外交部業務報告，林佳龍並於會前受訪。針對美強化關島防衛系統，林佳龍回應表示，美國加強印太地區部署，特別是第一島鏈，當然是因應中國的軍事擴張有關，所以除了台海之外，包括整個第一島鏈地區密切相關，台灣會做好因應，跟理念相近國家共同維護區域和平穩定。針對賴清德總統過境美國的目標，林佳龍說，元首或高層出訪是外交部工作重點，若有進一步安排也會由府方對外說明。另外，明年度外交部預算破百億，林佳龍表示，外交部占中央政府總預算比例逐年下降中，而且總預算也沒相對地提升，會持續透過總合外交、加強國合會角色，加強相關國際交流。