農業部今（16）日表示，考選部已於15日下午2時榜示「專門職業及技術人員高等考試植物診療師考試」首次考試結果，本次考試吸引全國具植物醫學(保護)、植物病理、昆蟲、農藝、園藝等相關背景考生計1253名報考、1159名到考，共643名考試及格，充分展現社會各界對植物診療師的高度重視。農業部說明，植物診療師制度自97年起開始研議，經各界及立法院與行政院多方支持及協助，歷經16年終於113年7月15日經立法院三讀通過，並於113年8月7日經總統公布施行，正式奠定我國植物健康管理專業制度的法制基礎。經農業部及考選部共同積極推動，於114年順利舉辦首次國家考試。農業部強調，為因應氣候變遷致使植物病蟲害發生模式變化、輸出入檢疫所需，以及回應消費者對農產品安全之要求，該部推動植物診療師制度，配合農業發展之智慧、韌性、永續及安心政策。農業部也說，未來植物診療師可自行開業或受聘於農民團體及農企業，輔導農民導入新技術，加速智慧科技擴散，帶動產業發展。同時可建構植物專業診療網絡，協助解決氣候變遷作物生長問題，強化農業韌性及確保糧食安全。此外，透過指導農民精準用藥，提升有害生物整合性管理觀念，可減少農藥使用並提升農產品安全，確保農業永續發展。農業部表示，植物診療師的加入只是制度的起點，未來將持續拓展植物診療師執業空間，目前該部正與農會研議納入植物診療師服務。此外，也將與大學合作，強化專業人才的培育及完善繼續教育，同時積極輔導建立植物診療師公會制度，以推動植物診療服務體系之建構及完備。