藝人NONO（陳宣裕）遭控多次性侵、猥褻共6名女子，士林地院一審審理後，僅認定其中1起強制性交未遂罪成立，判處2年6月徒刑，NONO與檢方均不服上訴。今（16）日下午，高院首度開庭審理此案，NONO也親自出庭。回顧整起案件，檢方指出，NONO於2011年至2013年間，陸續對多名女性伸出狼爪，對象包含按摩館女員工及女粉絲。這些案件原先部分不起訴，但被害人不服聲請再議，高檢署於去年發回續查，士林地檢署今年8月偵結，追加以強制性交罪與強制猥褻罪起訴。檢察官在起訴書中痛批NONO「否認犯行、毫無悔意」，建請法院從重量刑。根據判決書內容，2011年2月間，NONO因錄製節目結識A女，當晚錄影結束後主動表示可載對方返家。A女考量NONO是演藝圈前輩而答應，未料途中NONO卻先繞往夜市購買宵夜，接著將車開至大稻埕河堤停車場，趁機對A女襲胸強吻並試圖性侵。A女事後長期隱忍，直到近年MeToo運動掀起後，才鼓起勇氣向外界揭露。士林地院審酌證據後，僅認定該起強制性交未遂罪成立，一審判處2年6月徒刑，檢方與NONO皆不滿結果提起上訴。高院今下午2時許展開二審首次開庭，NONO親自出庭應訊，力拚「無罪」。