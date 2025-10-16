我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友將賴清德頭髮換成粉紅色，也吸引賴清德留言。（圖／擷取自蔡英文threads）

南韓天團BLACKPINK將於10月18、19日在高雄世運主館場開唱，高雄六大地標同步點亮代表BLACKPINK的粉紅色燈光，而市長陳其邁的社群帳號，昨也將頭髮改成粉紅色，前總統蔡英文今（16）日跟進響應，將頭髮改成粉紅色，受到網友回響。BLACKPINK將於10月18、19日將在高雄開場，市府全力宣傳，連陳其邁也「蹽落去」，將頭髮AI換色；副總統蕭美琴昨在社群分享相關影片，直呼「我很忙，請不要誘惑我，謝謝」，蔡英文則留言打趣說，「我退休了，感覺可以去高雄走一趟」。未料，蔡英文上午也在社群中分享變髮照，並留言說，「別人（不是陳其邁）傳給我的，粉紅色，感覺不是很適合我？」 網友則回說，「明明就很美啊！」還有人說「你不當總統了，應該比較有空吧？請你運動開始跳女團舞」。有趣的是，有網友也貼出總統賴清德「中分粉紅色頭髮」照片，也釣出賴清德回應，「蛤」？讓網友笑翻。