民眾黨主席黃國昌日前被踢爆指示前中央社記者謝幸恩組成「狗仔集團」跟監政敵，並化名「蕭依依」在外兼職採訪發稿，引發社會輿論譁然，儘管謝幸恩事後已請辭，中央社仍決定採取嚴厲措施，除對她提告背信等罪外，今（16）日也宣布記她兩大過並予以懲處，同時追究管理職的相關責任。一、前記者謝幸恩雖已於114年9月29日請辭，惟經本社調查小組查出，謝員任職本社期間，違反本社「新聞專業公約」、「工作規則」、「兼職、兼課及在職進修管理要點」規定，對本社造成極大的傷害，故予以最嚴厲的記大過二次處分。二、相關主管涉有疏於監督及未依規定執行業務之責，依情節輕重，對現任綜合新聞中心市政社會組組長予以記小過二次處分、時任綜合新聞中心主任予以記小過一次處分、時任總編輯予以記申誡二次處分、現任總編輯予以記申誡一次處分。