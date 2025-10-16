我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨選舉對策委員會拍板，由民進黨立委何欣純參選明年台中市長，資深媒體人羅旺哲說，何欣純與總統賴清德關係好，不過國民黨可能的選將、立法院副院長江啟臣，也有台中市長盧秀燕與立法院長韓國瑜力挺，如果要硬碰硬，江啟臣也沒在怕。羅旺哲15日在政論節目《57爆新聞》分析指出，台中市長盧秀燕有望代表國民黨角逐2028總統大選，因此民進黨勢必全力投入台中戰場，2026年的台中選舉將成為重點區域。羅旺哲強調，民進黨若要掌握這個關鍵城市，必須派出自己人參選，而何欣純過去曾與總統賴清德互動頻繁，甚至曾替賴翻領子，顯示兩人私下關係密切，也反映出民進黨在用人安排上的考量。羅旺哲認為，民進黨將全力攻下台中，但國民黨的江啟臣仍具競爭力。江背後有兩大支柱：一是盧秀燕的支持，只要市政表現穩健，順利交棒給江並不困難；二是韓國瑜的加持，在台中舉辦的國慶晚會中已有聲援意味。藍營雙星的支持讓江啟臣底氣十足，即便面對民進黨派出的何欣純，硬碰硬的情勢江也毫不畏懼。