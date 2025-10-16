我是廣告 請繼續往下閱讀

台南烏山頭水庫近日傳出疑似「以藥水清洗光電板」，相關爭議持續延燒，據轉述，身兼民進黨主席的總統賴清德，對於立委陳亭妃日前在立法院就此議題質詢，而在民進黨中常會中點名她進一步說明，並強調執政團隊應主動澄清、避免錯誤資訊擴散。對此，精神科醫師沈政男感嘆，下一屆台南市會變天，不是沒有道理。沈政男提到，媒體報導指稱，針對烏山頭水庫遭質疑用清潔劑清洗光電板一事，農業部長陳駿季表示，『水庫水質檢測「陰離子界面活性劑」濃度若為0.03mg/L，估算大約要用到12公噸清潔劑，意謂極不可能。』他質疑，呵，邏輯是這樣嗎？如果人家反譏，清潔劑是12公斤，其他都是你所謂的天然藻類生成呢？就說，綠營就沒有一個能打！沈政男表示，陳亭妃竟然在中常會被賴清德削了一頓，說是「民代同志要一起澄清清潔劑造謠！」陳覺得很冤枉。試問，要怎麼澄清？事實上，陳亭妃先前引發綠營反彈的貼文有講，就是要公布水庫清潔劑檢測結果，但綠營就當成這是附和藍白的說法了。當然，陳亭妃也沒搞懂要怎麼公布才能澄清，只是，從賴總統、農業部長，一直到民進黨的網紅網綠、名嘴爛嘴，從上到下也沒人講清楚啊！就只會在那邊亂扯亂罵。「答案就是我先前所說，官方應該把烏山頭水庫在2022光電板啟用前後的陰離子界面活性劑檢測數值公布出來。」沈政男說明，如果啟用前就有0.03mg/L，那就不是光電板的問題，這不是很簡單的道理嗎？問題是，有那樣的數據嗎？烏山頭水庫網頁根本找不到！就只有光電板啟用以後的檢測數據。或者，也可以公布其他沒有施作光電板的水庫，它們的陰離子界面活性劑檢測數值，但，啊他們就拿不出來啊！最後，沈政男也強調，看了陳亭妃的遭遇就很清楚，賴清德的意志有在主導。事實上，陳亭妃乃意識到民意對光電板清洗有所疑慮，而提出緩解的方法，這對下屆台南市長選情有利，對賴清德的滿意度也會有幫助，但竟然被削了。大家會覺得，「下一屆台南市會變天，不是沒有道理」，那些在陳亭妃臉書亂罵亂扯的綠營支持者，就儘量寫吧。