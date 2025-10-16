重點要「果斷做出決策、努力把遊戲拖到後期、讓下路Doggo站出來接管遊戲」

CFO vs T1 並不陌生 前次交手打滿5場

▲LOL《英雄聯盟》電競大魔王Faker，本次世界賽要爭取個人第6座冠軍、世界冠軍3連霸的紀錄。（圖／LOL Esports Flickr）

CFO想贏T1不容易 BP環節就要下足苦工

魚丸認為身處藍方的CFO一定要把「巴德」封鎖

▲T1戰隊相當仰賴輔助Keria前期的遊走，只要在前期製造變數，對手就可能自亂陣腳，節奏被T1帶著走。（圖／LOL Esports Flickr）

CFO前期要果斷做交換 努力把遊戲拖長

▲CFO面對T1必須「前期果斷做資源交換、多找機會針對下路線、不能被T1拖入一直打團的節奏」。（圖／LOL Esports Flickr）

▲瑞士輪第2天，CFO打衛冕冠軍T1、PSG對決HLE，越南兄弟TSW要打韓國第三種子KT。（圖／YT@LOL Esport）

世界賽瑞士輪第一輪 LCP 三戰復盤解說

2025《英雄聯盟》LOL世界賽，台灣戰隊CFO（中信飛牡蠣）在瑞士制第二輪抽中尋求3連霸的韓國強權T1，實況主、前英雄聯盟職業隊分析師魚丸表示，由於是BO1的賽制，提早抽到中韓隊伍並非壞事，且CFO擊敗T1並非不可能，，CFO絕對有和衛冕軍T1一戰的本事。CFO在今年3個賽段都主宰LCP賽區，也在許多國際賽事踢館T1，兩隊前次交手是MSI季中邀請賽的BO5，當時CFO先輸掉第一局，隨後連續扳倒T1兩局，魚丸指出，T1是一支體系明確且冷靜的戰隊，遊戲中除了Faker的指揮外，，因此對CFO來說，封鎖Keria「能製造變數的角色」是第一優先。在這樣的前提下，，接著可以考慮按掉各隊打T1都不怎麼願意放出來的「阿祈爾」，若站在T1的立場，Driver首戰發揮出色的「賽恩」可能必須封鎖，開出來的話，不能讓Doran拿其它坦克應對，可能要選關、吶兒、厄薩斯等鬥士，但和T1主打下路的體系有點衝突；此外，魚丸分析，撇除CFO自身狀態，T1從入圍賽到第一場瑞士輪，可以觀察到等問題，隊伍目前只有打野Oner熱身完畢的感覺；建議CFO在遊戲前期，如果面遇到凱特琳、艾希之類的劣勢對局，此外，Faker目前的打線容易被抓的問題還沒改善，CFO也可以適時到中路做干擾；魚丸提及「T1現在不太會快速爭奪小龍、Doran的邊線也不太穩定」，魚丸總結，CFO面對T1必須「前期果斷做資源交換、多找機會針對下路線、不能被T1拖入一直打團的節奏」，，魚丸強調，「Doogo的後期大AD玩的比Gumayusi好，這場比賽需要Doogo跳出來了。」14:00 KT vs TWS16:00 TES vs 100T18:00 GEN vs AL13:00 FLY vs VKS15:00 MOKI vs G219:00 BLG vs FNC20:00 PSG vs HLE