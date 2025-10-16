2025《英雄聯盟》LOL世界賽，台灣戰隊CFO（中信飛牡蠣）在瑞士制第二輪抽中尋求3連霸的韓國強權T1，實況主、前英雄聯盟職業隊分析師魚丸表示，由於是BO1的賽制，提早抽到中韓隊伍並非壞事，且CFO擊敗T1並非不可能，重點要「果斷做出決策、努力把遊戲拖到後期、讓下路Doggo站出來接管遊戲」，CFO絕對有和衛冕軍T1一戰的本事。
CFO vs T1 並不陌生 前次交手打滿5場
CFO在今年3個賽段都主宰LCP賽區，也在許多國際賽事踢館T1，兩隊前次交手是MSI季中邀請賽的BO5，當時CFO先輸掉第一局，隨後連續扳倒T1兩局，可惜「絕境Faker」在最後一局又開Buff，CFO飲恨2比3敗給T1，不過該場戰役也讓全球粉絲肯定CFO不俗的實力。
CFO想贏T1不容易 BP環節就要下足苦工
魚丸指出，T1是一支體系明確且冷靜的戰隊，遊戲中除了Faker的指揮外，相當仰賴輔助Keria前期的遊走，只要在前期製造變數，對手就可能自亂陣腳，節奏被T1帶著走，因此對CFO來說，封鎖Keria「能製造變數的角色」是第一優先。
在這樣的前提下，魚丸認為身處藍方的CFO一定要把「巴德」封鎖，接著可以考慮按掉各隊打T1都不怎麼願意放出來的「阿祈爾」，其它則可以考慮封鎖CFO自己不玩的「波比」，或是前期也很能製造混亂的「悟空」等角色。
若站在T1的立場，Driver首戰發揮出色的「賽恩」可能必須封鎖，開出來的話，不能讓Doran拿其它坦克應對，可能要選關、吶兒、厄薩斯等鬥士，但和T1主打下路的體系有點衝突；此外，CFO和T1對局中，打線能力極強的「凱特琳」可能會是選角環節的關鍵，如果有隊伍選擇，BP就會圍繞凱特琳運轉。
CFO前期要果斷做交換 努力把遊戲拖長
魚丸分析，撇除CFO自身狀態，T1從入圍賽到第一場瑞士輪，可以觀察到「Keria團戰處理較差、面對換線處理有點跟不上」等問題，隊伍目前只有打野Oner熱身完畢的感覺；建議CFO在遊戲前期，如果面遇到凱特琳、艾希之類的劣勢對局，可以果斷換線，上下資源該做交換就交換，交換完不要急著跟T1打團，讓Driver在邊線「自己玩自己的」。
此外，Faker目前的打線容易被抓的問題還沒改善，CFO也可以適時到中路做干擾；魚丸提及「T1現在不太會快速爭奪小龍、Doran的邊線也不太穩定」，所以CFO如果能規劃好「自己要拿什麼、要放棄什麼」，就不會被T1的營運牽著鼻子走。
魚丸總結，CFO面對T1必須「前期果斷做資源交換、多找機會針對下路線、不能被T1拖入一直打團的節奏」，上述所有動作都是為了「把經濟灌在Doogo身上」，拖到後期Doogo有Carry的能力後，就是考驗大團戰的操作，魚丸強調，「Doogo的後期大AD玩的比Gumayusi好，這場比賽需要Doogo跳出來了。」
2025《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士制第二日賽程
🟡10/16（台灣時間10/16下午）
📌1-0組別
14:00 KT vs TWS
16:00 TES vs 100T
17:00 CFO vs T1
18:00 GEN vs AL
📌0-1組別
13:00 FLY vs VKS
15:00 MOKI vs G2
19:00 BLG vs FNC
20:00 PSG vs HLE
世界賽瑞士輪第一輪 LCP 三戰復盤解說
我是廣告 請繼續往下閱讀
CFO在今年3個賽段都主宰LCP賽區，也在許多國際賽事踢館T1，兩隊前次交手是MSI季中邀請賽的BO5，當時CFO先輸掉第一局，隨後連續扳倒T1兩局，可惜「絕境Faker」在最後一局又開Buff，CFO飲恨2比3敗給T1，不過該場戰役也讓全球粉絲肯定CFO不俗的實力。
魚丸指出，T1是一支體系明確且冷靜的戰隊，遊戲中除了Faker的指揮外，相當仰賴輔助Keria前期的遊走，只要在前期製造變數，對手就可能自亂陣腳，節奏被T1帶著走，因此對CFO來說，封鎖Keria「能製造變數的角色」是第一優先。
在這樣的前提下，魚丸認為身處藍方的CFO一定要把「巴德」封鎖，接著可以考慮按掉各隊打T1都不怎麼願意放出來的「阿祈爾」，其它則可以考慮封鎖CFO自己不玩的「波比」，或是前期也很能製造混亂的「悟空」等角色。
若站在T1的立場，Driver首戰發揮出色的「賽恩」可能必須封鎖，開出來的話，不能讓Doran拿其它坦克應對，可能要選關、吶兒、厄薩斯等鬥士，但和T1主打下路的體系有點衝突；此外，CFO和T1對局中，打線能力極強的「凱特琳」可能會是選角環節的關鍵，如果有隊伍選擇，BP就會圍繞凱特琳運轉。
魚丸分析，撇除CFO自身狀態，T1從入圍賽到第一場瑞士輪，可以觀察到「Keria團戰處理較差、面對換線處理有點跟不上」等問題，隊伍目前只有打野Oner熱身完畢的感覺；建議CFO在遊戲前期，如果面遇到凱特琳、艾希之類的劣勢對局，可以果斷換線，上下資源該做交換就交換，交換完不要急著跟T1打團，讓Driver在邊線「自己玩自己的」。
此外，Faker目前的打線容易被抓的問題還沒改善，CFO也可以適時到中路做干擾；魚丸提及「T1現在不太會快速爭奪小龍、Doran的邊線也不太穩定」，所以CFO如果能規劃好「自己要拿什麼、要放棄什麼」，就不會被T1的營運牽著鼻子走。
魚丸總結，CFO面對T1必須「前期果斷做資源交換、多找機會針對下路線、不能被T1拖入一直打團的節奏」，上述所有動作都是為了「把經濟灌在Doogo身上」，拖到後期Doogo有Carry的能力後，就是考驗大團戰的操作，魚丸強調，「Doogo的後期大AD玩的比Gumayusi好，這場比賽需要Doogo跳出來了。」
🟡10/16（台灣時間10/16下午）
📌1-0組別
14:00 KT vs TWS
16:00 TES vs 100T
17:00 CFO vs T1
18:00 GEN vs AL
📌0-1組別
13:00 FLY vs VKS
15:00 MOKI vs G2
19:00 BLG vs FNC
20:00 PSG vs HLE