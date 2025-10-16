我是廣告 請繼續往下閱讀

前《中央社》記者謝幸恩涉及狗仔跟拍，並化名「蕭依依」，在外兼職採訪發稿。《中央社》今（16）日公布人評會決議，予以最嚴厲的記大過2次處分。對此，民眾黨主席黃國昌表示，作為國家通訊社有遵守新聞倫理嗎？台灣人民心裡有一把尺，淪為笑柄，至於謝幸恩兼職部分，黃國昌說「謝記者有她自己的看法」。《中央社》今日公布調查報告指出，謝幸恩雖已於今年9月29日請辭，但經調查查出，謝幸恩任職《中央社》期間，違反本社「新聞專業公約」、「工作規則」、「兼職、兼課及在職進修管理要點」規定，對中央社造成極大的傷害，故予以最嚴厲的記大過二次處分。黃國昌受訪表示，《中央社》這麼大動作對一個基層記者說她違法新聞倫理，《中央社》自己好好檢視看看，作為國家通訊社《中央社》自己有遵守新聞倫理嗎？台灣人民心裡有一把尺，淪為笑柄。黃國昌說，至於兼職部分，「謝記者有她自己的看法」。