外交部長林佳龍13日在外交部接待「世界華人工商婦女企管協會（世華）」總會長林淑敏等一行人，肯定世華凝聚全球台灣女性企業家的力量，是台灣打造「經濟日不落國」的重要夥伴，期待未來世華與世界台商總會、外貿協會等團體合作組成「Team of Teams」協作聯隊，共同投資台灣的邦交國及理念相近國家，讓台灣與世界攜手共榮。林佳龍表示，感謝世華展現台灣女性企業家的堅韌與智慧，讓「女力」成為推動台灣經貿布局全球及台灣外交「最溫柔的後盾」。林佳龍並補充，世華由世界各地的台灣女性企業家組成，不僅在商業領域表現傑出，更熱心推動藝術文化與公益慈善，為台灣在世界各地樹立良好的國家形象。林佳龍表示，這次世華的企業家們特別返台參加國慶活動，接著又要前往馬來西亞召開世界年會，真可說是馬不停蹄、熱力滿滿。林佳龍指出，林淑敏總會長向他提到，世華目前已在全球 30 個國家建立 95 個分會，會員之間團結一心、熱愛台灣，大家都願與外交部深化「總合外交」的鏈結，從國民外交出發為台灣在國際舞台上爭取更大的空間。林佳龍更笑說，世華與世界台商總會可謂「兄妹會」，都是台灣打造「經濟日不落國」的最佳夥伴。林佳龍說，未來，期待能與外貿協會、國經協會等團體強化合作組成「Team of Teams」協作聯隊，以「新國際雁行聯合艦隊」的精神，共同投資台灣的邦交國及理念相近國家，讓台灣與世界攜手共榮、共創繁榮未來。